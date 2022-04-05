Taze fasulye dondurucuda nasıl saklanır? Buzlukta ne kadar süre saklanır?

Son dönemlerde evlerde buzdolabı üzerinden ya da doğrudan dondurucu ürünleri yaygın kullanılıyor. Böylece konserve yerine taze fasulye artık dondurucuda saklanmalıdır. Tabii bunun belli bir yönteme vardır ve bu yöntem üzerinden uygulama yapılması gerekir. Böylece çok daha taze ve güvenli şekilde uzun bir süre saklama imkanı elde edilebilir. Böylece besin kaynakları kaybolmadan lezzetli bir şekilde tüketme imkanı sağlanabilir.

Taze Fasulye Dondurucuda Nasıl Saklanır?

Belirli bazı yöntemleri uygulamak suretiyle taze fasulye dondurucuda uzun bir süre saklama imkanı elde edebilir. Özellikle daha sağlıklı ve lezzetli tüketebilmek için, son dönemlerde dondurucuda taze fasulyenin saklanması daha öne çıkıyor.

- Öncelikle taze fasulye dikkatli bir şekilde yıkanmalı ve suyu süzdürülmelidir.

- Daha sonra fasulyenin uçları koparılmak suretiyle sayısına bağlı olarak belli bölümleri ayrılmalıdır.

- Geniş bir kaba almak suretiyle fasulyeler yeniden dikkatli bir şekilde yıkanmalı ve fazla su yeni süzdürülmelidir.

- Pişirimlik olacak kadar miktar üzerinden buzdolabı poşetlerine yerleştirilmelidir.

- Hemen arkasından buzdolabı poşetlerinin havası aldırılmak suretiyle dikkatli bir şekilde kapatılmalıdır.

- Bundan sonra ise geriye sadece buzulu poşetlerini buzluğa atmak kalıyor.

Pişirmek istediği zaman ise buzdolabından çıkarılan taze fasulye, çözülmesi beklemeden hemen tencereye atılarak pişirilebilir. Özellikle içerisine eklenen malzemeler ile beraber lezzetli bir şekilde ve sağlıklı biçimde taze fasulyeleri tüketmek mümkün.

Buzlukta Ne Kadar Süre Saklanır?

En çok merak edilen konular içerisinde taze fasulyenin buzdolabında ne kadar süre kalabileceği geliyor. Genel olarak doğru şekilde uygulamaları ışığı altında buzdolabı poşeti ile beraber, taze fasulye 10 ya da 12 ay buzlukta tutulabilir. Tabii bu süre daha az ya da daha çok şekilde belli bir miktar kadar değişkenlik gösterebilir. Ancak genel itibariyle tazeliğini korumak suretiyle, buzdolabında buzluk içerisinde güvenli 10 veya 12 ay kadar taze fasulyeleri tutmak mümkün. Bu sayede tazeliği kurulmuş taze fasulyeler, direkt olarak tencereye atılmak suretiyle malzemeler eşliğinde hemen pişirilebilir. Sonuç olarak ise afiyetle aile boyu taze fasulye ve farklı mevsimlerde tüketme şansı elde edilir.

Pişmiş Olan Taze Fasulye Dondurucuya Konur mu?

Bazı durumlarda pişirilmiş olan taze fasulye buzdolabında pek edilmesi gerekir. Çünkü bazen gelmeyen taze fasulye ne daha sonra çıkarıp hemen hazır şekilde tüketilmesi istenir. Böyle durumlarda pişmiş olan taze fasulyeyi dökmek yerine, dondurucuya koyarak saklamak mümkün. Bunun için öncelikle pişmiş olan taze fasulyenin soğumasını beklemek gerekir. Soğuduğu vakit pişmiş olan taze fasulye yine aynı şekilde buzdolabı poşetlerine yerleştirilir. Ağzı sıkıca kapatıldıktan sonra ise buzdolabına atılır. Böylece uzun bir süre ve hatta aylar boyunca taze fasulye pişmiş bir şekilde dondurucuda bekletilebilir. Böylece pişme zorluğu yaşamadan ısıtmak ile beraber rahatlıkla taze fasulye kullanmak mümkün.

Pişmiş Taze Fasulye Dondurucudan Sonra Nasıl Tüketilir?

Hem taze hem de pişmiş fasulye dondurucuda ortak şekilde buzdolabı poşetleri ile tutmak mümkün. Özellikle pişmiş olan taze fasulye çıkardıktan sonra değişik yöntemler ışığı altında tüketme şansı elde edilir. Örneğin oda sıcaklığında çözdürdükten ısıtmak suretiyle tüketme şansı öne çıkıyor. Aynı zamanda mikrodalga fırında çözdürmek suretiyle yine sağlıklı belirtildiği bu şekilde tüketilebilir. Üstelik herhangi bir biçimde tadı kaçmadığı için taze fasulye aynı lezzeti değerlendirilir.