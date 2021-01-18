Tansiyonu düşürüyor, vücudu iltihaplanmalara karşı koruyor... Peki limonlu su zayıflamada etkili mi?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre obezite, insan sağlığını bozabilecek derecede anormal ve aşırı yağ birikmesidir. Bir kişiye obezite tanısının konulabilmesinde kullanılan en yaygın ve pratik yöntem beden kitle indeksinin hesaplanmasıdır. Yağ yüzdesinin yaklaşık olarak kadınlarda %20, erkeklerde %15 olması gerekmektedir.

Kilo verme ve yağ yakma konusunda da kulaktan dolma bilgiler karışıklığa neden olabiliyor. Bunlardan biri de limonlu suyun zayıflamada etkili olduğu...

İşte limonlu suyun etkileri...

- C vitamini dışında birçok vitamin, mineral ve fitokimyasal bileşikleri de içeren limon özellikle bağışıklık sistemi için çok önemlidir.

- Bunun yanı sıra C vitamininin vücuttaki yağın metabolize edilmesinde rol oynadığını belirten bazı araştırmalar vardır. Amerikan Klinik Beslenme Dergisinde yayınlanan bir çalışmada ise egzersiz sırasında alınan C vitaminin yağ yakımını destekleyici etkilerinin olduğu belirtilmiştir. Yani sirke gibi limonun da tek başına zayıflatmada etkili olduğundan bahsedemeyiz.

- Zayıflama üzerine direkt etkili olduğunu söyleyemesek bile limonun kalorisi oldukça düşüktür. Tariflerinize limonu ekleyerek yağı, şekeri ve tuzu aza indirebilirsiniz.

- Yine içerisindeki faydalı bileşikler olan flavonoidler vücutta oluşabilecek iltihaba karşı koruyucu etkilidir.

- Kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri düzeylerine de olumlu etkileri olabilir.

- Limonun tansiyon düşürücü etkisi olduğu için normalde düşük tansiyon yaşayan kişilerin limonlu sudan uzak durmaları gerekebilir. Aksi halde kilo verme düşüncesi ile farklı sağlık problemleri yaşayabilirler.

- Limonun kan sulandırıcı etkisi de vardır. İlaç kullanan kişilerin de kendi uzmanlarına danışmalarında fayda vardır.

- Limonlu su vücudun toksinlerden arınarak temizlenmesinde etkilidir. Ancak direkt zayıflama etkileri vardır demek için çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşam şekliniz haline getirebileceğiniz keyifli, sağlıklı ve bilimsel yöntemlerden oluşan beslenme programınıza destek olarak kullanabileceğiniz bir alternatiftir. Tüm bunlarla beraber sağlıklı ve fit bir yaşam için %70 beslenmenizin %30 da egzersizin etkili olduğunu unutmamalısınız.