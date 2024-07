Tamponlarda kurşun ve arsenik gibi 16 ağır metal saptandı! Düşük dozda bile etkiliyor

Haberin Devamı

Yeni bir araştırmaya göre kadınların regl döneminde kullandığı ve genellikle pamuk veya suni ipekten üretilen tamponlar; kurşun, arsenik ve çinko da dahil olmak üzere 16 çeşit metal konsantrasyonu içeriyor.

ABD'li araştırmacılar, tamponların sağlık ve hijyen açısından yeterince araştırılmadığını düşünerek kapsamlı bir çalışma yürüttüler. Eylül 2022 - Mart 2023 döneminde ABD, Birleşik Krallık ve Yunanistan'daki çeşitli satış noktalarından ve internet mağazalarından toplam 14 markanın tamponlarını satın aldılar. En çok tercih edilen tamponları seçerek toplam 30 ürünü detaylı bir şekilde incelediler.

New York, Atina ve Londra'da satın alınan 30 ürün üzerinde yapılan testlerde, bazılarının tehlikeli seviyelerde arsenik, krom ve hatta kurşun içerdiği ortaya çıktı. Ve test edilen 16 metalin tamamı en az bir tamponda tespit edildi.

Organik tamponlarda daha yüksek oranda arsenik bulunurken, organik olmayan tamponlarda daha yüksek oranda kurşun bulundu.







POTANSİYEL BİR METAL MARUZİYETİ KAYNAĞI

ABD'li araştırmacılar, bu çalışmanın tamponların kadınlar için 'potansiyel bir metal maruziyeti kaynağı' olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Ancak uzmanlar, kadınlara paniğe kapılmamaları çağrısında bulunarak, kullanıcılar için herhangi bir tehlike olup olmadığının ortaya çıkarılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de hava kirliliği epidemiyolojisi uzmanı ve araştırmanın başyazarı olan Dr. Jenni Shearston, üreticilere ürünlerini zararlı metaller açısından test etme çağrısı yaparak, tüketicilerin daha bilinçli tercih yapabilmesi için ürünlerin

etiketlenmesinin önemine vurgu yaptı. Bu tür bir bilinçlendirme ve test sürecinin, halk sağlığı açısından önemli bir adım olabileceğini belirtti ve ekledi:

"Halk sağlığı açısından bu kadar büyük bir endişe kaynağı olmasına rağmen, tamponlardaki kimyasalları ölçmek için çok az araştırma yapıldı. Bildiğimiz kadarıyla bu, tamponlardaki metalleri ölçen ilk makale.”

Columbia Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve jeokimyacı olan Profesör Kathrin Schilling şunları ekledi:

“Toksik metaller her yerde bulunmasına ve her an düşük seviyelerde maruz kalmamıza rağmen, çalışmamız metallerin regl ürünlerinde de bulunduğunu ve kadınların bu ürünleri kullanırken maruz kalma riskinin daha yüksek olabileceğini açıkça gösteriyor.”

Kurşunun özellikle endişe verici bir bulgu olduğunu ifade eden araştırmacılar, bu metalin vücuda girmesi durumunda beyin, kalp, böbrekler gibi kritik organları etkileyebileceğini ve üreme ile gelişimle ilgili sorunlara yol açabileceğini belirttiler.

BU ÜRÜNLERE METALLER NASIL ULAŞIYOR?

Araştırmacılar, zararlı metallerin tamponlara çeşitli yollarla girmiş olabileceğini belirterek, örneğin pamuğun toprak ve sudan bu metalleri emmiş olabileceğini veya bazı metallerin ürünün hijyenik özelliklerini artırmak amacıyla eklenmiş olabileceğini ifade ettiler.

Environment International dergisinde yazan araştırmacılar, "Kurşuna karşı güvenli bir maruz kalma seviyesi yoktur" dedi. Tamponlar yoluyla ağır metallere maruz kalma olasılığı endişe vericidir çünkü vajinanın iç dokusunun ince yapısı, bu maddelerin vücuda girmesinin kolay bir yolunu sağlayabilir.

Araştırmanın yazarları, metallerin tamponlara nasıl ulaştığının birkaç nedeni olabileceğini söyledi.

"Bunlardan biri, tampon üretmek için kullanılan pamuk bitkilerinin, özellikle yakınlarda kirleticiler varsa, örneğin kurşun eritme tesisinin yakınındaki bir pamuk tarlasında, topraktan ve sudan metalleri emmiş

olma ihtimali. Ayrıca üretim süreçleri sırasında beyazlatıcı, antibakteriyel madde olarak veya diğer fabrika süreçlerinden kaynaklanan çapraz bulaşma yoluyla da bulaşabilir."

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir ise, kalsiyum, kobalt, krom, bakır, nikel ve çinkonun mikropların çoğalmasını önlemek ve kokuyu baskılamak amaçlı bu ürünlere eklendiğini belirtti.

'TAMPON KULLANSAYDIM PANİĞE KAPILMAZDIM'

Londra Üniversitesi Queen Mary'de klinik farmakoloji alanında emekli profesör olan Atholl Johnston’a verdiği demeçte şunları söyledi:

“Araştırma bulgularından şüphem yok, ancak tamponlarda bulunan metallerin biyoyararlanımından şüphe ediyorum. Yine de tampon kullanan bir kadın olsaydım bu aşamada paniğe kapılmazdım çünkü metallerin adet kanına sızıp vücut tarafından emildiğine dair bir kanıt yok.”

AĞIR METALLER DÜŞÜK DOZDA BİLE TOKSİK ETKİ GÖSTEREBİLİR

Dr. Sevgi Sarı Demir, ağır metallerin düşük miktarlarda bile toksik etki gösterebileceğini, organizmaya ağız, solunum ya da deri yolu ile alınabileceğini, çoğunun da özel bir destek olmadan vücudun boşaltım yolları (böbrek, akciğer, karaciğer, barsak, deri) ile atılamadığını, bu nedenle birikerek etkili doza ulaştıklarında hedef dokularında hasara neden olduklarını belirtti.

Demir, sadece tampondan değil pek çok besin, kullandığımız hijyen ve temizlik ürünleri yolu ile de bu metallerin vücudumuza girdiğini, kişinin yaşına ve mevcut metabolik hastalıklarına bağlı olarak bazen çok düşük dozlarda vücutta olmalarının bile tehlike oluşturabileceğini ifade etti.

Türkiye’de regl olanlar çoğunlukla ped tercih etseler de 2022 yılında yapılan bir araştırmada tampon kullanım oranlarının %20’lerde olduğu tespit edilmiştir. Kaynak: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir

BEYİN, KALP VE BÖBREK HASTALIKLARINA YOL AÇABİLİR

Kurşuna herhangi bir seviyede maruz kalmanın zararları bilinse de bu metalin kana karıştığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade eden Demir, kemiklerde depolanan kurşunun beyin, kalp, böbrek hastalıklarına yol açabileceğini, ayrıca üreme ve büyüme sağlığını da olumsuz etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

Dr. Sevgi Sarı Demir, bahsi geçen diğer metallerin sağlığa etkileri hakkında şunları söyledi:

“Arsenik kansere, kalp damar hastalıklarına yol açabilir. Kadmiyum, böbrek ve kalp damar hastalıklarına neden olabilir. Krom ise sindirim sistemi bozuklukları, karaciğer iltihaplanmaları, akciğer hastalıklarına zemin hazırlayabilir.”

Dr. Sevgi Sarı Demir, tıpkı yediğimiz ambalajlı ürünlerin içeriklerine bakmadan almamamız gerektiği gibi raflarda var olan bu ürünlerin de organik ve daha temiz içerikli olanlarının tercih edebileceğini belirtti. Demir, organik tamponlar ya da menstrüel kapların kullanımının sağlık açısından etkilerini uzun dönem araştıran yeterli çalışmalar olmadığını, hijyenik pedlerin de geri dönüştürülebilir atıklar olmamaları ve kimyasallar barındırmalarından dolayı 4-8 saat aralıklarla değiştirilmeleri koşulu ile önerildiğini sözlerine ekledi.