Tam tamına 100 yaşında ve hâlâ 66 yıl önce kurduğu işinin başında: Tatil, bayram demeden günde 12 saat çalışıyor! Uzun ömürlü olmasının sırrını paylaştı

Nebbiuno, İtalya'nın kuzeyinde Maggiore Gölü'nü tepeden gören bir kasaba. Bar Centrale ise Nebbiuno'nun en popüler mekânlarından biri.

Saatler 15.00'i gösteriyor. Çalan telefonu Bar Centrale'nin sahibi Anna Possi açıyor. Possi, telefonda birkaç dakika konuştuktan sonra "Ben seni birazdan arayayım mı? Müşterim var da..." deyip tezgahın başına dönüyor.

Possi, kafesini her gün sabah 7.00 sularında açıp akşam 19.00 gibi de kapatıyor. Aslına bakılırsa bu çalışma saatleri İtalya'daki kafeler için oldukça sırada. Ülkedeki barista'ların çoğu bu şekilde çalışıyor. Ancak Possi'yi meslektaşlarından ayıran önemli bir özelliği var: Yaşı. Possi, tam 100 yaşında!

Yakın zamanda onursal bir unvan olan Cumhuriyet Komutanı nişanına layık görülen Possi, nesillerdir halkın tanıdığı ve sevdiği bir isim olarak Nebbiuno'nun sembollerinden biri haline gelmiş durumda.

TATİL BAYRAM DEMEDEN ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde The Guardian'a konuşan Possi, "Pazar günleri, Paskalya, Noel fark etmez, ben hep çalışıyorum. Hiç tatil yapmıyorum" ifadelerini kullandı. Possi, rutininin Bar Centrale'nin kapılarını ilk kez açtığı 1 Mayıs 1958 tarihinden bu yana değişmediğini belirtti.

Eşiyle birlikte işlettikleri kafede espresso ve cappuccino servisiyle başladıklarını, 1971 yılında içki ruhsatı da aldıklarını söyleyen Possi, "Asıl büyük değişiklik müzik kutusunu almamızla yaşandı. Bar Centrale çok popüler oldu. Çok uzaklardan müşteriler gelmeye başladı. Burada buluşuyor, dans ediyorlardı. Bir de langırt masamız vardı. Kasabadaki en modern bar bizimkiydi" ifadelerini kullandı.

Eşinin 1974 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Possi kendini iki çocuğunun yetiştirilmesine ve Bar Centrale'ye adadı. Possi'nin kızı Cristina, "Babam öldükten sonra annem asla hayatına birini almak istemedi. Sadece bize ve işine odaklandı" diye konuştu.

ÜNLÜ İSİMLERİN UĞRAK YERİYDİ

Possi, 1960'lardan 1980'lere kadar olan dönemi Bar Centrale tarihindeki "en güzel yıllar" olarak nitelendirerek, AC Milan'ın oyuncuları Gianni Rivera ve Fulvio Collovati dahil pek çok ünlü ismin kafenin müdavimleri arasında olduğunu söyledi. Bununla birlikte Possi nostaljiye kapılmadığını da sözlerine ekledi.

Bar Centrale'de bugün müzik kutusu yok ancak müşterilerin bir halk kütüphanesi gibi kullanabildikleri kocaman bir kitaplık bulunuyor. Müşteriler kahvelerini içerken buradan aldıkları kitapların sayfalarını çevirebiliyor. Sadece pazar günlerine özel ev yapımı elmalı turtanın lezzeti dilden dile dolanıyor. Possi, "Servisi halen ben yaptığım için artık 'vintage' bar diye biliniyoruz" dedi.

Bununla birlikte modern teknolojiden vazgeçmediklerini de vurgulayan Possi, "Her sabah bilgisayarı açıp haberlere ve borsaya bakıyorum. Her şeyi okuyorum. Hâlâ öğrenmek ve olanı biteni daha iyi anlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

100 YAŞ HABERLERİ İLGİYİ ARTIRDI

Bar Centrale'nin müşterilerinin çoğunu kasabada yaşayan emekliler oluşturuyor. Bu müşteriler bazen sırf Possi'ye hal hatır sormak için kafeye geliyor, bir şey içmeden evlerine dönüyor.

Ne var ki Possi'nin 16 Kasım'da kutladığı 100'üncü yaş günüyle ilgili haberler, Bar Centrale'ye olan ilgiyi artırdı. Possi, kasaba dışından birçok yeni müşteri geldiğini belirterek, "Benimle tanışmaya geliyorlar çünkü hâlâ çalışıyor olmamın imkânsız olduğunu düşünüyorlar. Buradan ayrılırken mutlu ve enerji toplamış biçimde ayrılıyorlar. Ne yaydığımı ben de bilmiyorum" dedi.

Possi, uzun yaşamasının sırrının sürekli başkalarıyla bir arada olmak olduğunu düşündüğünü de ifade ederek, "Melankolik olmak istemiyorum. Yaşamak, insanların arasında olmak istiyorum" diye konuştu.

Yakın zamanda emekli olmaya niyeti olmadığını da sözlerine ekleyen Possi, "Sağlığım elverdiğince çalışmaya devam edeceğim" derken gençlere de "Keyif alacağınız bir iş seçin" tavsiyesinde bulundu.

İTALYA ASIRLIK KADINLARIN ÜLKESİ

Possi'nin memleketi İtalya'da asırlık insanların sayısı günden güne artıyor. Ülkenin istatistik kurumu ISTAT'ın verilerine göre, 2023 sonu itibarıyla 100 yaşını devirmiş İtalyanların sayısı 22 bin 552 ile zirveye ulaştı. Bu asırlık insanların önemli bir çoğunluğunun kadın olması da dikkat çekici.

İtalya'nın şu an en yaşlı kişileri 114 yaşındaki Claudia Baccarini ile ondan sadece 1 ay küçük olan Lucia Laura Sangenito. 2017 yılında 117 yaşındayken hayatını kaybeden Emma Moreno ise 11 ay boyunca dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde tutmuştu.

The Guardian'ın "‘I’m always working’: Italy’s centenarian barista on her longevity" başlıklı haberinden derlenmiştir.