Sosyal medya için yemek fotoğrafı nasıl çekilir?

Bir yemek resmini profesyonelce fotoğraflamak sosyal medyaya atılan yemek resimlerinden çok daha farklı bir bilgi ve beceri gerektiriyor. Görsel ve yazılı mecralarda bazı küçük numaralar yapılarak yemekler daha iştah açıcı ve daha göz alıcı hale getirilir. Bu noktada yemek stilistliği ve fotoğrafçılığı günümüzde en önemli mesleklerden biri haline geldi.

Gastronomi ve fotoğraf sanatının bir araya gelerek oluşturduğu bu alan ciddi bir eğitim sürecini de içinde barındırıyor.

Dr. Öğr. Üy. İlkay Gök, "Servisler en güzel görselle, soslarla, renklerle, onu besleyen ve tamamlayan yenilebilir bitkilerle süsleniyor. Bir de bunun fotoğraflanması, görsel ve yazılı basında sunulması, menülere konulması var. Dolayısıyla da bu yemeklerin görsel olarak ’en lezzetli benim, beni ye’ duygusunu uyandırması lazım. Tüketiciye bu duyguyu yaşatabilmesi için kişilerin ciddi bir eğitimle bunu sağlayabilmesi gerekiyor" dedi.

DONDURMA YERİNE PATATES PÜRESİ

"Fotoğrafçılıkla ilgili bu dersimizi daha çok görsel yemek kitaplarında, gazetelerde yer alan ve de profesyonel çekimler için veriyoruz" diyerek sözlerine devam eden Dr. Öğr. Üy. İlkay Gök, "Dolayısıyla o anda yiyeceğin özelliğine göre daha parlak görünmesi için yağlayabiliriz, çok iyi pişirmek zorunda değiliz. Örneğin dondurmanın çok kısa sürede erimesi ve çekimlerin de uzun sürmesi nedeniyle en güzel duyguyu yaratabilmek için dondurma yerine renklendirilmiş patates püresi kullanılabilir. Yenmesi şart değil. Duyguyu bize vermeli. Bütün bu dokuyu oluşturup görsel olarak çekilebilir formata getirilince fotoğraflanıyor. Kolay bir süreç değil. Gastronomi bölümü öğrencilerimiz bütün bu çekimle ilgili hile ve detayları, fotoğrafçılıktaki bilgileri de öğrenerek eğitimlerini tamamlıyorlar. Mezun olduktan sonra ise sadece mutfakta aşçı olarak değil profesyonel fotoğraf stilistliği ile ilgili alanlarda da çok rahat iş bulabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

PROGRAMLARLA YEMEĞİN ALBENİSİ ORTAYA ÇIKARTILIYOR

Öğr. Gör. Mustafa Dorsay ise sosyal medyada yemeğin görüntüsünü iyi yakalamak isteyenlere ipuçları verdi.

Bir çikolata tabağının telefonla çekiminin nasıl yapacağını göstererek anlatan Öğr. Gör. Mustafa Dorsay, "Sosyal medyada bolca gıda ve yemek fotoğraflarına rastlıyoruz. Burada ışık çok önemli. Fotoğrafı çekeceğiniz mekanda ışığı bilmeniz gerekiyor. Açı önemli. Bunun dışında cep telefonlarında bazı programlar var. Onlarla fotoğrafı istediğiniz gibi düzeltip, albenisini ortaya çıkartabiliyorsunuz" diye konuştu.

DHA