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Sarımsak soymanın en basit yolu bu videoda!
Birçok yemeğe konulan sarımsak, pratik bir şekilde nasıl soyulur ve doğranır? Sarımsağın faydaları nelerdir?
SARIMSAĞIN FAYDALARI
Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, sarımsağın faydalarını şu şekilde sıralıyor.
- Sarımsak, kolesterolü ve tansiyonu düşürür, kalp ve damar sağlığını korur, kalp krizi riskini azaltır, içeriğinde bulunan ‘‘alojene’’sayesinde kanın pıhtılaşmasını önler.
- Anti bakteriyel özelliği sayesinde bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır.
- Kolon ve mide kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünden korur.
- Sarımsak, demir emilimini de artırır.
- Mide gazına iyi gelen bu altın besin sindirimi de kolaylaştırır.
- Antiokidan özelliğe sahiptir.
- Nezleden korunmak ya da kurtulmak için de sarımsak oldukça etkili bir besindir.
- Bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve vücut direncini artırır. Nezle olduğunuzda sarımsak yiyerek iyileşme sürecinizi çabuklaştırabilirsiniz.
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