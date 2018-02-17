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Sarımsak soymanın en basit yolu bu videoda!

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Sarımsak soymanın en basit yolu bu videoda!
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Birçok yemeğe konulan sarımsak, pratik bir şekilde nasıl soyulur ve doğranır? Sarımsağın faydaları nelerdir?

                 

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, sarımsağın faydalarını şu şekilde sıralıyor.

  • Sarımsak, kolesterolü ve tansiyonu düşürür, kalp ve damar sağlığını korur, kalp krizi riskini azaltır, içeriğinde bulunan ‘‘alojene’’sayesinde kanın pıhtılaşmasını önler.
  • Anti bakteriyel özelliği sayesinde bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır.
  • Kolon ve mide kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünden korur.
  • Sarımsak, demir emilimini de artırır.
  • Mide gazına iyi gelen bu altın besin sindirimi de kolaylaştırır.
  • Antiokidan özelliğe sahiptir.
  • Nezleden korunmak ya da kurtulmak için de sarımsak oldukça etkili bir besindir.
  • Bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve vücut direncini artırır. Nezle olduğunuzda sarımsak yiyerek iyileşme sürecinizi çabuklaştırabilirsiniz.

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