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Alışveriş
Haber Giriş: 04.03.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Sağlık, hijyen ve lezzet üçlüsünü bir arada sunuyor

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Sağlık, hijyen ve lezzet üçlüsünü bir arada sunuyor

Sağlıklı beslenmenin yaşam kalitesini artırdığının çok daha net olarak ortaya çıktığı pandemi döneminde, alanında uzman iki isim, Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli ile Healin Food Kurucu Üyesi Asya Sadıklar, ‘Detox Box’ projesi için bir araya geldi.

Sağlık, hijyen ve lezzet üçlüsünü bir arada sunuyor

Sağlıklı beslenmenin yaşam kalitesini artırdığının çok daha net olarak ortaya çıktığı pandemi döneminde, alanında uzman iki isim, Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli ile Healin Food Kurucu Üyesi Asya Sadıklar, ‘Detox Box’ projesi için bir araya geldi. Sağlık, hijyen ve lezzet üçlüsünü bir arada sunan proje, sağlıklı beslenme aboneliği kavramını esas alıyor. Kümeli, “İster haftalık, ister aylık olarak abone olunabilen bu programda yer alan menüler, Healin Food’un Covid-19 önlemleri dikkate alınarak ve paketlerdeki besinlerin değerlerini kaybetmemesi için gereken hıza sahip özel taşıma hizmetiyle kullanıcılara ulaştırılıyor” diye konuştu.

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