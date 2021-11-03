Rot nedir, ne işe yarar? Arabada rot ayarı nasıl yapılır

Arabası olan kişiler tarafından rot ayarı merak konusu olmaktadır. Bu ayar arabanın tekerlekleri ile ilgili bir durumdur. Tekerleklere yön veren ekipmanlar rot balans kısmına bağlanmaktadır. Bu sebeple de bu ayarların yapılması son derece önemlidir.

Rot Nedir? Ne İşe Yarar?

Rot ayarları, araçlar için son derece önemlidir. Araçlarda direksiyonların çevrildiği zaman tekerleklerin de aynı yöne dönmesini sağlayan ayar rot ayarıdır. Böylelikle direksiyon ne tarafa çevrilirse araç da o yöne doğru hareket edecektir.

Balans ayarı ise araçtaki tekerlerin hepsinin aynı doğrultuda hareket etmesini sağlamaktadır. Balans ayarı ile araçların tekerleklerinin senkronizasyonu sağlanmış olur.

Rot Ne İşe Yarar?

Araç hareket ederken küçük engellerden çok fazla etkileniyorsa, titreme çok fazlaysa, araç bir yöne çok daha fazla çekiyorsa o zaman aracın rot balans ayarlarında sıkıntı olduğu anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda araç sürücüsüne güven vermez. Zaten aracın bu şekilde sürülmesi de son derece tehlikelidir.

Rot balans ayarlarının 5 bin 10 bin kilometre arasında kontrol edilmesi son derece önemlidir. Aracın çok sert kullanılması, hızlı bir şekilde bir tümsekten ya da çukurdan geçilmesi araçların rot balans ayarlarının bozulmasına neden olabilmektedir.

Rot ayarı, araçlarda sürüşün doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için son derece önemlidir. Rot balans ayarı sayesinde tekerlekler arasındaki senkronizasyon farkı da ortadan kalkmış olur. Araçlarda ayarın bozulması nedeni ile direksiyonda titreme gibi durumlar meydana gelebilmektedir. Bu titremelerin ortadan kaldırılması için bu ayarların muhakkak yapılması gerekmektedir.

Arabada Rot Ayarı Nasıl Yapılır?

Arabanın rot ayarının bozulması durumunda vakit kaybetmeden bu ayarların yapılması gerekmektedir. Rot balans ayarı olmayan araç ile trafiğe çıkmak son derece tehlikelidir. Bunun için öncelikle ayarın yapılacağı istasyona arabanın çekilmesi gerekmektedir.

Teknik eleman araçtaki problemin rot ayarından mı yoksa farklı bir durumdan mı kaynaklandığını kontrol eder. Rot ayarının bozuk olması durumunda aracın tekerlek istasyonunun olduğu kısım bir takım sensörler bulunan rot programının olduğu bilgisayara bağlanmaktadır. Bilgisayar sayesinde rot bozuklukları tespit edilir.

Ardından tekerlekler birbirine paralel bir şekilde ve direksiyon hakimiyetine geçmesi ile birlikte rot ayarı yapılmış olur. Rot balans ayarları aracın tekerleklerine yüklerin eşit bir şekilde dağılmasını sağlamaktır. Rot balans ayarı bozuk olan araçlarda titreme meydana gelmektedir.