Plajlardaki zararlı mikroorganizma tehdidine dikkat! 'Ayağıma batan deniz kabuğundan, ölümcül vibrio bakterisi bulaştı'

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Bütün bir yıl boyunca heyecanla beklenen yaz tatili; hijyen ve dikkat eksikliği gibi nedenlerle hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Özellikle enfeksiyonlar, yaz aylarında havuz ve deniz nedeniyle daha da artıyor.

Örneğin havuzlar, uygun şekilde klorlama işlemi yapılmıyorsa hastalıklara neden olabiliyor. Havuz suyu ile kıyaslandığında deniz suyu daha temiz olsa da mikroorganizmalar tuzlu suda hemen yok olmuyor. Atık sularının denize karıştığı ve şiddetli yağmur sonrası suların denize ulaştığı yerlerde yüzülmesi pek çok rahatsızlıklara da neden olabiliyor.

Ancak tüm bunların dışında deniz sezonunda ortak kullanılan eşyalar, plaja serilen havlu ve plaj kumundaki kabuklar da bakteri ve parazitlere zemin hazırlıyor. Geçtiğimiz günlerde Güney Carolinalı’da yaşayan ABD'li Brent Norman bu sorunu yaşayanlardan biri...



'AYAĞIMA BATAN DENİZ KABUĞUNDAN, VİBRİO BAKTERİSİ BULAŞTI'

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Norman, ABC News4'e yaptığı açıklamada “Tüm hayatımı deniz kenarında kumsalda geçirdim. Muhtemelen 10 binden fazla kez plaj kumundaki kabuklara basmışımdır. Sağlık açısından her gün 15 ila 20 bin adım atmaya çalışıyorum. Yürüyüş yaptığım bölgede gelgitler oldukça yüksek olduğundan çok fazla deniz kabuğu olur. Yine birkaç deniz kabuğunu bastım. Fakat bu sefer işler pek yolunda gitmedi” dedi.



Norman, şöyle devam etti:



“Bir-iki saat sonra ayağımda ciddi bir ağrı hissetmeye başladım. Bir gün sonra ise ayağım şişmeye başladı. Hastaneye gittiğimde doktorum ayağıma ‘vibrio’ bakterisinin bulaştığını ve deniz kabuğuna basmamdan dolayı olduğunu söyledi. Enfeksiyon olan bölge oyuldu, içindeki kalıntıları temizlendi. Sonra da antibiyotik tedavisine başlandı. Doktorum vibrionun 12 türü olduğunu ve bunlardan birinin et yiyen ölümcül de olan bir bakteri olduğunu söyledi."



ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne (CDC) göre, vibrio bakterisi sıcaklığın arttığı Mayıs-Eylül ayları arasında daha yaygın hale geliyor. Fakat uzmanlara göre plaj kumu ve denizlerde gizlenen tek tehlikeli bakterinin vibrio olmadığının da altını çiziyor.





'SU VE KUM MİKROORGANİZMALARIN BARINABİLECEĞİ ORTAMLAR’

BU BELİRTİLERE DİKKAT!



MRSA BAKTERİSİ DE ÇOK TEHLİKELİ!

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Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslı Tatlıparmak,dedi.Vibrio bakterisinin ise sıcak deniz sularında bulunan bir bakteri türü olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tatlıparmak,ifadelerini kullandı.diyen Doç. Dr. Aslı Tatlıparmak,dedi.

Doç. Dr. Tatlıparmak, bu gibi durumlarda tek tehlikenin vibrio bakterisi olmadığının da altını çizerek, şu önemli bilgileri paylaştı:

“Vibrio bakterisi dışında MRSA baktesi de oldukça tehlikeli… MRSA (Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus), çok güçlü bir antibiyotik olan metisiline dirençli bir stafilokok bakterisi. Özellikle hastane ortamlarında yaygın olarak bulunsa da toplum kaynaklı MRSA suşları plaj gibi umuma açık alanlarda da görülebilir. MRSA'nın su ve nemli ortamlarda hayatta kalma yeteneği, plaj gibi ortamlarda bulaş riskini de artırabilir. Enfeksiyonunun belirtileri arasında ise kızarıklık, şişlik, ağrı ve iltihaplı yaralar bulunur. Ciddi vakalar septikemi veya pnömoni gibi daha tehlikeli enfeksiyonlara da ilerleyebilir.”







‘E. COLİ BAKTERİSİ DE PLAJLARDA GÖRÜLEBİLİR’

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E. Coli bakterisinin de görülebileceğini söyleyen Doç. Dr. Aslı Tatlıparmak, “Bu bakteri genellikle insan ve hayvan bağırsaklarında bulunan bir bakteri. Bazı varyantları insanlarda ciddi hastalıklara neden oluyor. Özellikle kirli su kaynakları, deniz suyu ile karışmış atık sular, E. coli'nin denizlere ve plajlara bulaşmasına neden olabilir. Enfeksiyon belirtileri arasında ishal, karın ağrısı ve kusma bulunuyor” ifadelerini kullandı.





TÜM BAKTERİLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLERİ ALMAK GEREKİYOR?

Dikkat edilecek hususlara da değinen Doç. Dr. Aslı Tatlıparmak, 6 maddeye dikkat çekti:

1- Yüzmeye gitmeden önce ve sonra ellerinizi sabunla iyice yıkayın.



2- Yüzme esnasında deniz ve havuz suyunu yutmaktan kaçının.



3- Açık yaralarınız varsa su geçirmez bandaj kullanın ve mümkünse yaralı bölgeleri suyla temas ettirmeyin.



4- Plajda çıplak ayakla yürümek yerine su ayakkabısı gibi koruyucu ayakkabılar kullanın.



5- Kabuklu deniz ürünlerini iyi pişirerek tüketin.



6- Plaj ve deniz suyunun temizliğine dair yerel uyarıları takip edin.

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Fotoğraflar: iStock