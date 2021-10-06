Patlıcan buzlukta nasıl saklanır? Patlıcan derin dondurucu veya dolapta saklamak zararlı mı?

Patlıcan mutfaklarda yaygın bir şekilde kullanılan bir sebze çeşididir. Özellikle doyurucu niteliğinden dolayı pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Kendisine has olan tadı yanında patlıcanın sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır.

Patlıcanın Özellikleri Nelerdir?

Patlıcanı sağlık açısından oldukça faydalı olan bir sebze türüdür. Patlıcanın içerisinde çok sayıda mineral ve vitamin bulunmaktadır. Patlıcan A vitamini deposudur. Bu sebepten dolayı içerisindeki A vitamini oldukça fazladır. Aynı zamanda E, C ve K vitaminlerini de içermektedir. Bununla birlikte, magnezyum, potasyum, sodyum açısından bir hayli zengindir.

Patlıcanlar Buzdolabında veya Buzlukta Nasıl Saklanır?

Patlıcanların buzdolabı ya da buzluk içerisinde saklanması konusunda pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında patlıcanların kavrulması, közlenmesi, kızartılması bulunmaktadır. Patlıcanların közlenmeye karar verilmişse, ilk etapta patlıcanın kabukları soyulur ancak tuzlu suda bekletme işlemleri uygulanmaz.

Patlıcanlar ocağın üstünde ya da fırında közlenir. Daha sonra ise patlıcanların kabukları soyulmadan bir tencere içine alınır ve kapağını kapatılır. Böylece patlıcanlar terleyecektir ve çok daha kolay soyulacaktır.

Patlıcanların mevcut kabukları soyduktan sonra ise oda sıcaklığında bütünüyle soğuyana kadar bekletilmesi gerekmektedir. Soğuyan patlıcanlar porsiyonlar halinde ayrılır ve buzdolabı poşetlerine yerleştirilir. Poşetlerin ağzı bağlanır ve sonra üstüne tarih etiketi koyulur. Bu işlemin ardından buzluğa yerleştirilir.

Patlıcanın Buzdolabında ya da Derin Dondurucuda Saklamak Zararlı mıdır?

Patlıcanı derin dondurucu ya da buzdolabı içerisinde saklamanın herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Patlıcanlar, yemeklik olarak doğranıp direkt bir şekilde dondurucuya koyulmamalıdır. Bu şekilde yapmak, patlıcanların mevcut yemeklere kötü bir tat vermesine sebep olmaktadır.