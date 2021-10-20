Osteoporoz (kemik erimesi) nedir, kimlerde görülür? Osteoporoz belirtileri ve tedavisi

Osteoporoz, kemiklerin zayıf ve kırılgan hale gelmesine neden olur. O kadar kırılgandır ki, düşme veya eğilme veya öksürme gibi hafif stresler bile kırılmaya neden olabilir. Osteoporoza bağlı kırıklar en sık kalça, el bileği veya omurgada görülür. Haberimizde ospeoporoz (kemik erimesi) ile ilgili diğer tüm merak edilen detayları bulabilirsiniz.

Osteoporoz (kemik erimesi) nedir?

'Osteoporoz' kelimesi 'gözenekli kemik' anlamına gelir. Kemikleri zayıflatan bir hastalıktır ve eğer varsa, ani ve beklenmedik kemik kırıkları için daha büyük bir risk altındasınız. Osteoporoz, daha az kemik kütleniz ve gücünüz olduğu anlamına gelir. Hastalık genellikle herhangi bir semptom veya ağrı olmadan gelişir ve genellikle zayıflamış kemikler ağrılı kırıklara neden olana kadar keşfedilmez. Bunların çoğu kalça, el bileği ve omurga kırıklarıdır.

Osteoporoz (kemik erimesi) kimlerde görülür?

Osteoporoz tüm ırklardan erkekleri ve kadınları etkiler. Ancak beyaz ve Asyalı kadınlar, özellikle menopozu geçmiş yaşlı kadınlar en yüksek risk altındadır. İlaçlar, sağlıklı beslenme ve ağırlık taşıyan egzersiz, kemik kaybını önlemeye veya zaten zayıf olan kemikleri güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Osteoporoz (kemik ermesi) belirtileri nelerdir?

Kemik kaybının erken evrelerinde tipik olarak hiçbir belirti yoktur. Ancak kemikleriniz osteoporoz nedeniyle zayıfladığında, aşağıdakileri içeren belirtileri ve semptomlarınız olabilir:

Kırık veya çökmüş bir omurun neden olduğu sırt ağrısı

Zamanla boyda kısalma

Eğik bir duruş

Beklenenden çok daha kolay kırılan bir kemik

Osteoporoz (kemik erimesi) neden olur?

Kemikleriniz sürekli bir yenilenme halindedir. Yeni kemik yapılır ve eski kemik parçalanır. Gençken, vücudunuz eski kemiği parçaladığından daha hızlı yeni kemik yapar ve kemik kütleniz artar. 20'li yaşların başlarından sonra bu süreç yavaşlar ve çoğu insan 30 yaşına kadar en yüksek kemik kütlesine ulaşır. İnsanlar yaşlandıkça, kemik kütlesi yaratıldığından daha hızlı kaybolur.

Osteoporoz geliştirme olasılığınız, kısmen gençliğinizde ne kadar kemik kütlesine ulaştığınıza bağlıdır. Tepe kemik kütlesi kısmen kalıtsaldır ve etnik gruba göre de değişir. Zirve kemik kütleniz ne kadar yüksek olursa, "bankada" o kadar fazla kemik bulunur ve yaşlandıkça osteoporoz geliştirme olasılığınız o kadar düşük olur.

Kemik erimesi nasıl önlenir?

İyi beslenme ve düzenli egzersiz, yaşamınız boyunca kemiklerinizi sağlıklı tutmak için gereklidir.

Kalsiyum

18 ila 50 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin günde 1.000 miligram kalsiyuma ihtiyacı vardır. Bu günlük miktar, kadınlar 50, erkekler 70 yaşına geldiğinde 1.200 miligrama çıkar.

D vitamini

D vitamini vücudun kalsiyumu emme yeteneğini geliştirir ve başka şekillerde kemik sağlığını iyileştirir.

Egzersiz yapmak

Egzersiz, güçlü kemikler oluşturmanıza ve kemik kaybını yavaşlatmanıza yardımcı olabilir. Egzersize ne zaman başlarsanız başlayın, kemiklerinize fayda sağlar, ancak gençken düzenli olarak egzersiz yapmaya başlarsanız ve yaşamınız boyunca egzersiz yapmaya devam ederseniz en fazla yararı elde edersiniz.

Osteoporoz (kemik erimesi) tedavisi

Tedavi önerileri genellikle kemik yoğunluğu testi gibi bilgileri kullanarak önümüzdeki 10 yıl içinde kemik kırma riskinizin tahminine dayanır. Riskiniz yüksek değilse, tedavi ilaç içermeyebilir ve bunun yerine kemik kaybı ve düşme risk faktörlerini değiştirmeye odaklanabilir. Tedavi için mutlaka mümkün olan en yakın zamanda bir uzmana danışmanızda fayda vardır.