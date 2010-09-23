Öncesi ve Sonrası ile SBS Duyguları

Seviye Belirleme Sınavı ya da genel bilinen adıyla SBS; 6, 7 ve 8. sınıflardaki çocuklarımızın ergenlik dönemine denk gelmektedir. Çocuklar bu dönemde ders çalışmada iyice zorlanmaktadır. Ailelere bu konuda düşen görevler...

Vücutlarındaki fiziksel – hormonal değişimlere uyum sağlamaya çalışan ve zaman zaman duygusal iniş çıkışlar yaşayabilen ergen çocuklarımız bir yandan da SBS’den alacakları sonuçlar, akademik geleceklerini etkileyeceğinden dolayı çoğu çocukta sınav kaygısı ortaya çıkmakta ve bu süreçten birçok anne ve baba da olumsuz etkilenmektedir.

SBS Öncesinde Çocuğunuza Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?

• Çocuklarınızın düzenli olarak okula devam ettiğinden emin olmaya yönelik okul idaresi ile işbirliğine gidebilirsiniz.

• Okul günlerinde ve özellikle SBS haftalarında çocuğunuzun iyi dinlenebileceği huzurlu bir ev ortamı yaratmak için çaba gösterebilirsiniz.

• Çocuklarınızın akademik gelişimlerini sadece SBS’den alacakları puana göre değil daha kapsamlı bir zaman süreci içinde değerlendirerek bu konuda gerçekçi beklentilere sahip olabilirsiniz. Böylece sadece sonuca değil sürece odaklanmış olur ve çocuklarınızın çabasına destek vermiş olursunuz.

• Çocuklarınızla sohbet ederek SBS’de ellerinden geleni yapmaları için teşvik edebilirsiniz. SBS sonunda başarısız olduklarını düşünseler dahi bunun dünyanın sonu olmadığını ve ne olursa olsun onları seveceğinizi ve onlara değer vereceğinizi ifade edebilirsiniz.

• Eğer sınav sistemi ile ilgili olarak aklınızda sorular varsa bunları okul çalışanlarıyla iletişime geçerek sorabilirsiniz.

• Çocuğunuzda disleksi, diskalkuli, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi herhangi bir öğrenme güçlüğü varsa SBS’de çocuğunuza fazladan zaman verilip verilmeyeceğine dair haklarınızı okul idaresine danışarak öğrenebilirsiniz.

• Çocuklarınızın sınav günü dahil olmak üzere düzenli yeme, içme, uyku ve spor alışkanlıklarına sahip olmalarını sağlayabilirsiniz.

Psk. Dan. Gözde Demirelli