Mae Suzuki'nin hayatı bir kısır döngü içinde geçiyordu. Ara ara çok sıkı diyetler uygulayıp kilo veren Suzuki, diyetin ardından kontrolsüzce yemeye başlıyor ve yediklerini de geri alıyordu.

Bu durum New York'ta yaşayan bir YouTuber olan Suzuki'yi fazlasıyla mutsuz ediyordu.

Aslına bakılırsa Suzuki, hayatı boyunca hep biraz fazla kilolu olmuştu. Dahası çocukluğundan itibaren hep sağlıksız yeme alışkanlıkları benimsemişti. Bu nedenle de kendini kötü hissediyordu.

Business Insider'a konuşan Suzuki, "Bu da yaşadığım utancın katlanmasına neden oluyordu. Kendi kendime sürekli 'Ben neden zinde değilim? Ben neden sağlıklı değilim? Neden çevremdeki herkesten farklı hissediyorum?' diye soruyordum" ifadelerini kullandı.

2023 yılının ilkbahar aylarında Suzuki'nin bu konudan başka bir şey düşünemez olmuştu. Kilo verip alma döngüsünün yarattığı mutsuzluk da katlanılamaz hale gelmişti. Bu nedenle Suzuki farklı bir şey denemeye karar verdi.

NASIL BİRİNE DÖNÜŞMEK İSTEDİĞİNİ UZUN UZUN DÜŞÜNDÜ

O dönemde sosyal medyada 'manifesting' kavramı çok gündemdeydi. 'Manifesting'i "kısaca istediğiniz şey her neyse gerçeğinize dönüştürmek" olarak tarif eden Suzuki, bu bakış açısıyla hayatını yeniden gözden geçirip ideal yaşamını yeniden tahayyül etmek için kullandı.

Suzuki'nin uyguladığı bu yönteme "görselleştirme tekniği" de deniyor. Görselleştirme tekniğinin müziksel becerileri, sportif performansı, öz güveni, karar alma becerilerini ve duygu yönetimi becerisini artırdığına dair çalışmalar bulunuyor. Geçmişte Steve Jobs ve Michael Phelps gibi tanınmış isimler de kariyerleri boyunca görselleştirme tekniklerini kullandıklarını ve başarılarının ardında bunun yattığını açıklamıştı.

Nasıl bir hayat istediğine dair uzun uzun düşünen ve hayalindeki Mae'i gözünde canlandırmaya çalışan Suzuki, "Kendi kendime oturup 'Ben kim olmak istiyorum?' diye düşündüm. 'Hayatımda bir şeyleri başarmak istiyorsam kim olmalıyım?' dedim. Burada kastım kendimden başka biri olmak değil, kendimin yeni uzantılarını keşfetmekti" dedi ve ekledi:

"Kısacası, kendimle ve kimliğimle ilgili algımı baştan aşağı değiştirdim. 'Mae kimdir? Ne yapar? Alışkanlıkları nelerdir?' sorularına yanıt aradım. Bir de benim hedeflediğim noktada olan zinde ve sağlıklı kişileri, onların yaptığı şeyleri düşündüm."

Bütün bunların ardından Suzuki kendi kendine bir söz verdi. Yavaş yavaş hayatını o kişi olarak yaşamaya başlayacaktı. Bir başka deyişle olmak istediği kişinin hayatını yaşama düşüncesini gerçeğe dönüştürecekti.

6 AYDA 18 KİLO

Bu şekilde 6 ay içinde 18 kilo verme hedefini yakalayan Suzuki, Ekim 2023'ten bu yana aynı kiloda kalmayı da başardı. (Sağlık otoriteleri ayda 2 ila 4 kilo vermenin sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunu belirtiyor.)

Suzuki bu süreçte önemli bir şeyi fark etti. O güne kadar hep sadece kilo vermeye odaklanmıştı. Bu nedenle sevmediği yiyecekler yiyip nefret ettiği egzersizler yapmak zorunda kalmıştı.

"Bütün düşüncelerimin odağında 'Nasıl kilo veririm? Nasıl daha fazla kalori yakarım?' soruları vardı. Bu bana hiç keyif vermiyordu" diyen Suzuki, her şeyi bir vazife gibi yaptığını bu nedenle de sürdürülebilir alışkanlıklar benimseyemediğini anladı.

KİLO VERMEK YERİNE KEYİF ALMAYA ODAKLANDI

Sağlıklı alışkanlara sahip insanları gözlemleyen Suzuki, bu kişilerin hareketli olmalarının sebebinin bundan keyif almaları olduğunu gördü. Örneğin otobüsten birkaç durak önce inip yolun geri kalanını yürüyerek tamamlamalarının sebebi bundan keyif almalarıydı.

Suzuki bunun daha önce hiç değerlendirmediği bir bakış açısı olduğunu belirterek, "Beni bulunduğum noktaya getiren davranışların altında yatan zihniyeti gözden geçirmek zorunda kaldım. Çünkü o zamana kadar öğrendiklerim bana yaramıyordu" dedi.

Bu kez kendini güçlü sağlıklı ve mutlu hissetmeye odaklanan Suzuki, sırf kilo vermek için hoşuna gitmeyen şeyleri yapma huyunu bir kenara bırakınca yavaş yavaş ama sürdürülebilir şekilde kilo kaybetmeye başladığını gördü.

ACIKINCA YEDİ, DOYUNCA BIRAKTI

Terk ettiği davranışların ardında çocukken yaşadığı olumsuz tecrübeler yattığını söyleyen Suzuki, "Ailem zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşıyordu. Bu nedenle tabağımdaki her şeyi bitirmem gerektiğine aksi takdirde aç kalacağıma inanıyordum. O zamanlar bunun bir dayanağı vardı belki ama bu inanç yetişkinlikte aşırı yememe yol açıyordu" dedi.

Bunun yerine doyana kadar yediğini ve artanları sonraya saklamaya başladığını belirten Suzuki, "Yiyecek kıtlığı yok. Acıkırsam gidip bir şeyler atıştırabilirim. Bu nedenle artık sırf daha sonra acıkmamak için aşırı yiyip fazlasıyla doymaya çalışmıyorum" dedi.

KALORİ AÇIĞI VE EGZERSİZ

Öte yandan yıllarca kısıtlayıcı diyetler yaptıktan sonra bazı yiyecekleri düşman gibi bazılarını da mucize gibi görmeyi bıraktığını söyleyen Suzuki, bunun yerine besin değerlerine, porsiyon büyüklüklerine ve lezzete dikkat etmeye başladı. Kalori açığı oluşturduğundan yani yaktığından daha azını aldığından emin olmak için yediklerini takip ettiğini de vurgulayan Suzuki, "Ama bu işi çok sıkı tutmuyordum. Her gün 5 su bardağı salata yemiyorum. Sadece hoşuma gideni yemeye ihtiyacım var. Karnım doyunca yemeyi bırakıp hayatıma devam ediyorum. Acıktığımda daha fazlasını yiyebiliyorum" dedi.





Dahası haziran ayrında yaşadığı yerdeki spor salonuna yazılan ve haftada 3-4 kez gitmeye çalışan Suzuki, motivasyonunu kaybettiği zamanlarda hedefine odaklanarak egzersiz yapmayı bir alışkanlık haline getirmek için çabaladı. Elinden geldiğince birçok egzersizi deneyen genç kadın ağırlık kaldırmaktan keyif aldığını ancak kardiyo egzersizlerinden fazla hoşlanmadığını gördü.

Spor yapmak istemediği günlerde squat gibi hoşuna giden egzersizlere odaklandığını belirten Suzuki, "Tek isteğim vücudumu hareket ettirmek. Sadece vücudumun içinde kendimi iyi hissetmek istiyorum" dedi.

Business Insider'ın "A woman lost 40 pounds by quitting strict diets that made her miserable. She started by visualizing 3 healthy habits her ideal self would keep." başlıklı haberinden derlenmiştir.