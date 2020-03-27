Meme estetiği hangi durumlarda gereklidir?

Güzel göğüslere sahip olmanın kadınların psikolojileri, özgüvenleri, cinsellikleri ve yaşam kaliteleri üzerinde oldukça olumlu etkileri vardır. Aşırı büyük, aşırı küçük, sarkık ya da asimetrik göğüsler kadınların mutsuz olmasına yol açabilir. Meme estetiği operasyonlarıyla tüm bu sorunlar giderilerek göğüsler ideal şekline kavuşturulabilir.

Aşırı küçük göğüsler

Aşırı küçük göğüslere, meme implantı uygulanarak hacim kazandırılabilir. Meme implantları kas altı ya da kas üstüne uygulanabilir. Ortalama 1 saat süren operasyon genel anestezi uygulanarak yapılır. Hasta genellikle aynı gün evine dönebilir. Dikişler göğüslerin doğal kıvrımlarına gizlenir. Görünen bir iz oluşmaz. İmplantlar doğal meme dokusu hissine sahiptir.

Aşırı büyük göğüsler

Aşırı büyük göğüsler sırt ağrısı, duruş bozukluğu, tahriş gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun yanı sıra vücudun geneliyle uyumsuz olması estetik görünümü etkileyebilir. Kadınlar aşırı büyük göğüsler nedeniyle kıyafet seçiminde zorluk yaşamaktan ve yaşam kalitelerinin düşmesinden şikayetçi olurlar. Meme küçültme estetiğinde estetik dikişlerle minimum iz oluşum hedeflenir. Operasyon 2-3 saat sürebilir. Liposuction tekniği ile birlikte uygulanabilir.

Sarkık göğüsler

Sarkık göğüsler, meme dikleştirme estetiği ile ideal pozisyon ve ideal şekline getirilebilir. Sarkık göğüsler kadınları en fazla mutsuz eden estetik sorunların başında yer alır. Doğum, kilo kaybı ya da yaşlanma nedeniyle ortaya çıkar. Eğer göğüslerde hacim kaybı ya da aşırı yağlanma varsa meme küçültme ya da meme büyütme estetiği de uygulanması gerekebilir. Hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu operasyonlardan birisidir.

Asimetrik göğüsler

Asimetrik göğüsler dışarıdan belli olacak kadar aşırı belirgin ise kadınlarda özgüven kaybı ve mutsuzluğa yol açabilir. İç çamaşırı ve kıyafet bulma zorluğu yaşam kalitelerinin düşmesine yol açabilir. Meme estetiği operasyonuyla asimetrik olan göğüs ideal pozisyon ve şekline getirilerek göğüsler simetrik hale getirilebilir. Bir memeye küçültme ya da büyütme yapılabilir, diğer memeye büyütme ya da dikleştirme ile büyütme birlikte yapılabilir.

Meme estetiği operasyonları genel anestezi altında uygulanır. Ortalama 2 ya da 3 saat sürebilir. Göğüslerin ihtiyacına göre operasyonlar birleştirilebilir. Operasyonlardan sonra ortalama 1 hafta içinde iş hayatına dönülebilir. İlk birkaç hafta ağır aktivitelerden uzak durulmalıdır. 4-5 hafta içinde normal bir şekilde aktivitelere başlanabilir.