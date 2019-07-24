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Limon kabukları nasıl değerlendirilir?

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Limon kabukları nasıl değerlendirilir?
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Limonun sağlığımıza faydalarını artık hepimiz biliyoruz. Limonun kendisi kadar kabuklarının da birçok faydası bulunuyor. Bu nedenle limon kabuklarını artık çöpe atmaktan vazgeçin ve faydaları hakkında bilgi sahibi olun.

LİMON KABUKLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

  • Limon kabuklarını rendeleyerek buzlukta saklayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda keklerde ve yemeklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
  • Ev temizliği ve kıyafetlerinizdeki lekeleri çıkarmak için kesin çözümdür.
  • Buzdolabınıza koyduğunda kötü kokuları yok eder.
  • Tırnaklarınız sararıyorsa ve kırılıyorsa limon kabuğu ile tırnaklarınızı güçlendirebilir ve beyazlatabilirsiniz.
  • Çöp kutunuz kötü kokuyorsa çöp poşetinin altına limon kabuğu koyun. Kötü kokunun yok olduğunu göreceksiniz.
  • Özellikle evdeki balık kokusuna karşı en etkili yöntemlerdendir. Ocağın üzerinde limonu biraz yaktığınızda ortaya yayılan koku balık kokusunu dakikalar içinde yok edecektir.
  • Bulaşık makinesinin kaşıklığına yerleştirebilirsiniz. Hem kaşık çatallarınızı parlatır hem de makinenizin içi hoş kokar.
  • Evinizin belli yerlerinde çıkan karıncaları uzaklaştırmak için limon kabuğu koyabilirsiniz.

Limon kabukları nasıl değerlendirilir

LİMON KABUĞU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler

  • 2 fincan su
  • 1 adet limon kabuğu
  • Limon suyu
  • İstenilen miktarda bal

Hazırlanışı:

Suyu kaynatın.

Kaynayan suya limon suyu ve limon kabuğunu ekleyin.

20 dakika kaynatıp süzün.

Ardından bal ile tatlandırın. Günde 1 veya 2 bardak için.

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