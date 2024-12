Kötü kokunuzun sebebi çok sık yıkanmanız olabilir | Cildin doğal bir temizleme mekanizması var

Seattle’da dermatolog olan Joyce Park, The New York Times'a verdiği demeçte 2021 yılında Harvard Health'teki araştırmacıların, Amerikalıların %66'sının her gün duş aldığını tespit ettiğini, bunun bazıları için fazla olduğunu, ideal sıklık cilt ve saç tipinize, ne kadar terlediğinize ve ne kadar kirlendiğinize bağlı olduğunu söyledi ve ekledi: “Özellikle daha kuru bir cilde sahip olanlar ya da egzama gibi rahatsızlıklardan mustarip olanlar, sabun ve su cildin savunmasını zayıflatabileceğinden, daha kısa süreli ve daha seyrek duş almaktan fayda göreceklerdir.”