Kış sofralarınız için örnek bir menü

Kış aylarında bağışıklık sistemimizi güçlendirmek gerekir. Bunun için de sofralarımızda sağlıklı yemeklere yer vermeliyiz. İşte bu yemeklerden bazılarını sizler için derledik. Protein deposu kuru fasulye, lezzetli bir kış çorbası, sağlık deposu cacık ve hafif bir revani. Hepsinin tarifleri burada!

Kış Çorbası

Malzemeler

3 yemek kaşığı margarin

Yarım su bardağı bulgur

Yarım su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı barbunya

1 adet kuru soğan

6 su bardağı et suyu

Tuz

Karabiber

Sosu için

2 yemek kaşığı margarin

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

3 diş sarımsak

Hazırlanışı

Kırmızı mercimeği ve bulguru ayıklayıp, bir süzgecin içinde akan soğuk suyun altında iyice yıkayınız. Sarımsakları ve kuru soğanı yemeklik olarak doğrayınız. Derin bir tencerede 3 yemek kaşığı margarini eritip, kuru soğanları içine ilave ediniz. Kuru soğanlar pembeleşinceye kadar kavurunuz. Daha sonra içine et suyunu ilave edip, kaynatınız. Kaynayan et suyunun içine yıkanmış bulguru, kırmızı mercimeği, haşlanmış barbunyayı, tuzu ve karabiberi ekleyip, kısık ateşte pişiriniz. Çorba pişerken, küçük bir tavanın içinde 2 yemek kaşığı margarini eritip, içine kırmızı pul biberi, kuru naneyi ve sarımsağı ilave edip kavurunuz. Servis tabağına aldığınız sıcak çorbanın üzerine sosu gezdirip, servis ediniz.

Kuru Fasulye

Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye

2 büyük boy soğan

2 yemek kaşığı salça

4–5 bardak su

1 çay kaşığı acı biber salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı

Fasulyeleri akşamdan ılık su içinde ıslatın. Ertesi gün bir tencereye zeytinyağını kızdırıp, soğanları irice doğrayarak, pembeleşinceye kadar kavurun. Sonra salçayla birlikte karıştırın. Yıkanmış ve süzülmüş kuru fasulyeyi de ekleyerek, tekrar karıştırıp birkaç dakika kaşıkla harmanlayın. Suyunu ve tuzunu ekleyip düdüklü tencerede yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

20 DK'DA KURU FASULYENİN NASIL HAZIRLANDIĞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Cacık

Malzemeler

3 adet salatalık

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 bardak su

4 diş sarımsak

Tuz

Hazırlanışı

Yoğurdu iyice çırpın. Üzerine bir bardak su koyup, iyice karıştırın. Suyla yoğurt birbirine karışıp kıvama gelince, üzerine kabuklarını soyduğunuz salatalıkları rendeleyin. Zeytinyağı ve tuzu da koyarak yeniden karıştırın. İsteğe göre rendelenmiş sarımsak ve dereotu ekleyebilirsiniz.

Revani

Malzemeler

4 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

2,5 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbet malzemeleri

3 fincan şeker

3 fincan su

Hazırlanışı

Önce karıştırma kabına şeker ve yumurtaları alıp çırpın. Kalan malzemeleri sırası ile alıp karıştırın. Kek kıvamına gelince yağlanmış fırın kabına dökün. 175 derecelik ısıda üzeri kızarana kadar pişirin. Şerbet için tencereye şekeri ve suyu koyun, karıştırarak kaynatın (yaklaşık 10–15 dakika kadar). Ocaktan almadan birkaç dakika önce limon suyunu ekleyin. Pişen revaninin üzerine fırından çıkar çıkmaz bir çay fincanı soğuk suyu gezdirerek dökün. Daha sonra ılık şerbetini dökün.

Afiyet Olsun