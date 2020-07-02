Kireçlenme nedir? Belirtileri, türleri ve tedavi yöntemleri

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, yaygın bir eklem iltihabıdır. Çoğunlukla 45 yaşından sonra başlayan kireçlenme problemi özellikle de bel ve boyun bölgesini etkiler. Çünkü omurganın en hareketli bölgeleri bu alanlardır. Omurlara fazla yüklenilmesi ve kemiklerin uçlarındaki koruyucu kıkırdak yapının zamanla azalması sonucunda ortaya çıkar.

Kıkırdakların aşınmasıyla meydana gelen kireçlenme, dokularda tahribata yol açar. Bu durum hastalığın ağrılı bir şekilde kendini göstermesine yol açar. Kıkırdak kaybı arttıkça hastalar hareket ederken bile zorlanmaya başlar.

Kireçlenme neden olur?

Kireçlenme çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişen bir eklem problemidir. Ancak en çok;

- Geçirilen enfeksiyonlar,



- Genetik faktörler,

- Obezite,



- Hareketsiz yaşam,



- İskelet sistemi ve bağ dokularını etkileyen genetik veya otoimmün bozukluklar,



- Kalıcı iltihaplar,



- Kalsiyum metabolizması bozuklukları,



- Kalsiyum oranının kemiklerden çok kanda olması sebebiyle ortaya çıkar.



En çok kimlerde görülür?



- Diyabet hastalarında,



- Sporcularda,



- 45 yaş üstü insanlarda,



- Menopoz döneminde olan kadınlar,



- Kalsiyum esaslı fosfat bağlayıcılar kullanan kişiler.



Kireçlenmenin belirtileri nelerdir?

Hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte kişiler hareket ettiklerinde veya eklemlerini zorladıklarında çok şiddetli ağrılarla karşılaşırlar. Bunun yanı sıra;



- Sabah uyandığında hissedilen ağrı,



- En küçük bir basınçta bile oluşan hassasiyet,



- Eklemlerde meydana gelen esneklik kaybı,



- Eklemde sertlik,



- Hareket ederken eklemlerden gelen çıtırtı sesleri,



- Eklemlerde batma hissi.

Kaç tür kireçlenme vardır?

Kireçlenme vücudun farklı bölgelerinde meydana gelebilir. Bu noktadan hareketle ortalama 5 farklı kireçlenme çeşidi olduğu söylenebilir. Bunlar; Kalp kapakçıkları, küçük ve büyük arterler, beyin, böbrek, mesane ve safra kesesi, göğüsler, kaslar ve yumuşak dokulardır.

Kireçlenme nasıl teşhis edilir?

Hastalar eklemlerinde yaşadığı ağrı sonucunda ilgili branşta uzman bir hekime başvurmalıdır. Hekim fiziki muayene sonrası birtakım radyolojik testler isteyebilir. Bu durumda hastanın düz röntgen veya MR’ı çekilir. Aynı zamanda hastalığın seyrine göre hastadan EMG de istenebilir.

Kireçlenme nasıl tedavi edilir?

Kireçlenme tedavisinin yöntem ve kapsamını hastalığın şiddeti belirler. Bu noktada doktor, hastanın eklemlerindeki kireçlenmenin boyutuna göre; yatak istirahati, ilaç tedavisi, fizik tedavi, bel enjeksiyonları, egzersiz programı, daha ileri vakalarda cerrahi yöntemlere başvurabilir.