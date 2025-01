Kendi 33 yaşında ama biyolojik yaşı 22! Aradaki farkın sırrı ne? Sabahtan akşama bir gününü anlattı...

Haberin Devamı

Kayla Barnes-Lentz, sabahları gözünü açtığı andan itibaren tüm gününü daha sağlıklı olma amacıyla yaşıyor.

ABD'nin Ohio eyaletinin Cleveland şehrinde bir uzun yaşam kliniğinin sahibi olmanın yanı sıra "sağlık optimizasyonu" konusunda bir podcast'in sunuculuğunu da yapan Barnes-Lentz, Business Insider'a yaptığı açıklamada, sağlıklı olma rutininin işinin bir parçası olduğunu söyledi.

"Çalışma saatleri sırasında, ofisimi optimal verimlilik için optimize ettim. Sağlık optimizasyonu uygulamalarını da günümün geneline yayıyorum" diyen Barnes-Lentz, karmaşık rutini sayesinde doğum yaşı 33'ken biyolojik yaşını 22'ye düşürmeyi başardığını öne sürdü.

Biyolojik yaş kişinin hücrelerinin ve organlarının sağlığını ölçmek için kullanılan kriterlerden biri. Ancak bilim insanları biyolojik yaş teriminin tanımı konusunda net bir uzlaşıya henüz varabilmiş değil.

Barnes-Lentz'in rutinini oluşturan alışkanlıkların tamamının bilimsel olarak kanıtlanmış olduğu söylenemez. Ancak hem o hem de milyoner girişimci Bryan Johnson gibi biyohacker'lar, mümkün olduğunca uzun yaşayabilmek için şanslarını deneysel tedavilerle deniyor. Barnes-Lentz 150 yaşını görmek istediğini belirtirken Johnson da "ölme" düsturunu benimsiyor.

Haberin Devamı

Naturopatik tıptan esinlenen Barnes-Lentz ve kliniğindeki çalışanlar "sağlık protokolleri" adını verdikleri uygulamalara "rehberlik etmesi" için literatürden faydalanıyor.

Barnes-Lentz ayrıca bir üyelik programı kapsamında sattığı kadın odaklı protokollerin şekillendirilmesi için istihdam ettiği kadın doktora öğrencilerinin kadın sağlığı ve uzun ömrü konusunda literatürde bulunan çalışmaları incelediğini söyledi.

Tıp uzmanları, temel birkaç şeyi doğru yapmanın bile ortalama bir kişinin ömür süresinde büyük farklar yaratabileceği görüşünde. Örneğin geçen yıl yayımlanan bir araştırmada sağlıklı beslenmenin kişinin ömür süresini 10 yıla kadar uzatabileceği gösterildi. Öte yandan Mayo Clinic'te görev yapan fizyoloji uzmanı Nathan K. LeBrasseur, Business Insider'a yaptığı açıklamada, kişinin gününün yüzde 3'ünü egzersiz yaparak geçirmesinin sağlıklı yaşlanmaya katkıda bulunabileceğini vurguladı.

Barnes-Lentz, biyohack'leme rutinini günlük temposunun içine nasıl yedirdiğini, ayrıntılarıyla anlattı...

Haberin Devamı

İŞE GİTMEDEN ÖNCE 2,5 SAAT BİYOHACK'LEME

Sabah 5.00 civarında kalkan Barnes-Lentz'in sabah rutini yaklaşık 2,5 saat sürüyor. "Ağız protokolü" ile işe başlayan Barnes-Lentz, dil kazıma, suyla diş aralarını temizleme ve ağza yağ çekme gibi işlemler yapıyor. Dil kazıma ve diş aralarını temizleme, ağızdaki bakterileri ve plağı temizlemek için etkili yollar olarak yaygın kabul görüyor. Ancak Ayurvedik bir uygulama olan yağ çekmenin ağız sağlığına resmi kurumlarca tavsiye edilecek denli faydalı olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

Barnes-Lentz sabah rutini sırasında darbeli elektromanyetik alan terapisinin (PEMF) ilk seansını da alıyor. İnvazif bir uygulama olmayan darbeli elektromanyetik alan terapisi kapsamında, vücudun yumuşak dokularına elektrik akımı veriliyor. Barnes-Lentz, "Ben vücudumuzu bir pil olarak düşünüyorum. PEMF şarjınızı doldurabilir" dedi.

Haberin Devamı

Bazı araştırmalar PEMF'in osteoartrit ve kemik kırıklarının tedavisinde faydalı olabileceğine işaret ediyor. Ancak International Journal of Molecular Sciences'ta 2023'te yayımlanan değerlendirmenin yazarları, arada bir bağ kurabilmek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Barnes-Lentz, sabah rutininin parçası olarak ayrıca egzersiz yapıyor, sirkadiyen ritmini düzenlemek için güneşe çıkıyor, saunaya giriyor, duş alıyor ve kahvaltıdan önce biyometrik değerlerini (vücut kompozisyonu, kavrama kuvveti, akciğer sağlığı ve tansiyon) ölçüyor.

ÇALIŞIRKEN KIRMIZI IŞIK TERAPİSİ

Mesai saatleri genellikle 7.30'da başlayıp 17.00'ye kadar devam eden Barnes-Lentz, bu sürede uzun ömür kliniğini idare ediyor, podcast'in hazırlıklarını ve kayıtlarını yapıyor ayrıca yüz binlerce takipçili sosyal medya hesaplarını yönetiyor. Günde 10 bin adım atmaya çalışan Barnes-Lentz, vücudunu da mümkün olduğunca hareket ettirmeye gayret ediyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bu 6 şeyi yaparak zamanı 20 yıl geri çevirmeyi başardı! Ünlü doktordan yaşlanmayı durdurmak isteyenlere basit tavsiyeler Haberi görüntüle

Bunun için telefon konuşmaları sırasında yürüyor, her 90 dakikada bir yürüyüş molaları veriyor, yürüyemediği durumlarda da bir titreşim tahtasının üzerine çıkarak bütün vücudunu çalıştırıyor. (Barnes-Lentz bunu da bir biyohack olarak gördüğünü belirtti.)

Masasında oturmasını gerektiren işler sırasında bile biyohack'lemeden vazgeçmediğini vurgulayan Barnes-Lentz, böyle anlarda kendisini postürünü düzeltmeye zorlayan özel bir sandalyeye oturduğunu ve saçlarının daha hızlı ve gür uzamasına yardımcı olan bir kırmızı ışık terapisi şapkası taktığını söyledi. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, bazı araştırmalarda kırmızı ışık terapisi dökülen saçların yeniden çıkmasında, saçların gürleşmesinde ve uzamasında faydalı olabileceği gösterildi.

Haberin Devamı

Barnes-Lentz'in bir hava filtresiyle donatılmış ofisi, sirkadiyen ritminin bozulmaması için LED lambalar yerine doğal ışıkla aydınlatılıyor. 2023 yılında bilim dergisi Frontiers in Photonics'te yayımlanan bir çalışmada, araştırmacılar LED lambalardan yayılan mavi ışığın geceleri tekrarlı ve uzun süreli maruziyet halinde uyku sorunları yaratabileceği görülmüştü.

Barnes-Lentz ayrıca özel bir hava nemlendirici de kullanıyor. Bu cihazın oksidatif stres nedeniyle vücutta hasar görmüş proteinleri tamir ederek biliş durumunu ve beyin sağlığını iyileştirdiği iddia ediliyor. Araştırmalar güneş ışığı, alkol ve belli ilaçlar nedeniyle ortaya çıkan oksidatif stresin yaşlanmada ve nörodejeneratif hastalıkların gelişiminde bir rol oynayabildiğine işaret ediyor.

2022 yılında International Journal of Molecular Science'ta yayımlananan küçük çaplı bir araştırma, söz konusu cihazın yaşlılarda hücre sağlığını ve biliş durumunu iyileştirebileceğine işaret etti. Araştırma kapsamında bilişsel gerilemesi olan 4 kişi 12 hafta boyunca bu cihazı kullanmıştı. Ne var ki kesin bir yorum yapabilmek için daha fazla veriye ihtiyaç var.

ÖĞLE YEMEĞİ SAATİNDE SOĞUK HAVUZ

Barnes-Lentz, "Öğle rutinim titreşim tahtası üzerinde zaman geçirmekten ve bir soğuk su havuzuna girmekten oluşuyor. Bu enerjimde doğal bir artış sağlıyor. Ardından da bir hiperbarik oda seansı geliyor" dedi.

Haftada 5 kez 1'er saatini hiperbarik odada geçiren Barnes-Lentz, bu esnada telefonundaki mesajlara baktığını söyledi. Hiperbarik oksijen odaları, oksijen gazının saf ve basınç uygulanmış bir türünü kullanarak vücuttaki emilimini artırmayı amaçlıyor. Yanıklar, yaralar, deri ve kemik enfeksiyonları ile işitme ve görme kaybı gibi durumların tedavisi için kullanılan hiperbarik odalarla ilgili küçük çaplı araştırmalar, yaşlanma karşıtı faydaları da olabileceğini gösterdi. Ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi henüz bu kullanım şekli için onay vermiş değil.

İŞTEN SONRA YÜRÜYÜŞ VE UYKU DÜZENİ OPTİMİZASYONU

Barnes-Lentz ve kendisi gibi biyohacker olan eşi, akşam yemeğini 17.00 civarında yiyip 20.30'da da uyuyor. Aradaki bu 3-3,5 saatlik süre çiftin rahat uyumasını sağlıyor.

Beslenme çeşitliliğinin bağırsak mikrobiyomuna faydalı olduğunu vurgulayan Barnes-Lentz, her hafta farklı sebze ve meyveler tüketmeye çalıştığını, organik ve mevsimsel beslendiğini belirterek, "Yemeklerimin yapısı hep aynı: Sebzeler, yüksek kaliteli proteinler, sağlıklı yağlar ve kan şekerimi çok aşırı yükseltmeyen karbonhidratlar" diye konuştu.

Yemekten sonra sindirimi kolaylaştırmak için Los Angeles'taki evlerinin çevresinde 50 dakika yürüyen çift, ardından düşük yoğunluklu kardiyo antrenmanı yapıyor.

Barnes-Lentz, "Ardından uykuya geçiş rutinimiz başlıyor. Bu süreçte bazen yine PEMF alıyoruz ya da rahatlamamızı sağlayacak şeyler yapıyoruz. Gün batımında melatonin salgısını artırmak için evde sadece kırmızı ışık olmasına özen gösteriyoruz" dedi.

Bazı araştırmalar, geceleri yapay kırmızı ışık kullanmanın uyku kalitesini artırabildiğine işaret ediyor. Ancak Frontiers in Psychiatry'de yayımlanan 2023 tarihli bir çalışmada, kırmızı ışığın melatonin salgısını artırdığına dair bir kanıt bulunamadığı gibi bazı vakalarda uyanıklığı artırdığı gözlendi.

Barnes-Lentz, "Sahip olduğum hayatı inşa etmek için çok çalıştım. Vücudumu hareket ettirebildiğim ve tüm bunları yapabildiğim için çok şanslıyım. Bunun gelecekte neler getireceğini görmek için heyecanlanıyorum" dedi.

Business Insider'ın "A busy longevity clinic owner is 33 but says her biological age is 22. Here's the daily routine she follows." başlıklı haberinden derlenmiştir.