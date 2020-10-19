Karbonatın 7 farklı kullanım alanı

Yemekten temizliğe kadar pek çok yerde işimize yarayan karbonatın farklı kullanım alanlarını derledik. İşte onlardan bazıları…

Doğal deodorant görevi görür

Hafifçe ıslattığınız bir pamuğun üzerine biraz karbonat serpin. Ardından koltuk altlarınıza uygulayın. Karbonat, teri ve kötü kokuyu gün boyu emer.

Gümüşlerinizi parlatır

Gümüş olan eşyalarınızı parlatmak için sıcak suyun içerisine birkaç çay kaşığı karbonat karıştırın. Ardından çatal ve kaşık gibi gümüşlerinizi ya da gümüş takılarınızı suyun içerisine koyun ve bir iki dakika bekletin. Temiz bir bezin üzerine alıp iyice kurulayın. Gümüşlerinizin eski haline döndüğünü göreceksiniz.

Ağız kokusunu giderir

Ağızdaki kötü kokulardan arınmak için bir bardak ılık suyun içerisine bir çay kaşığı karbonat ekleyin. Ağzınızı bu suyla düzenli olarak çalkaladığınızda kötü kokudan eser kalmayacak.

Ayak ağrılarına çözüm olur

Eve geldiğinizde ayaklarınızda şişlik ve sızıları dindirmek karbonat ile çok kolay! Ilık bir suyun içerisine karbonat ekleyin. Ardından ayaklarınızı içerisinde dinlendirin. Yarım saat sonra ayaklarınız yumuşacık olacak, yorgunluğunuz hemen geçecek.

Ayakkabılardaki kötü kokuyu yok eder

Sadece ayak sızıları için değil, ayakkabıdaki kötü kokuları da yok eden karbonatı, buzdolabı poşetinin içine koyduktan sonra ayakkabınıza yerleştirin. Birkaç saat içinde koku kaybolacak.

Cildi yumuşatır

Küveti su ile doldurun ve içerisine bir fincan dolusu karbonat ekleyin. Ilık bir banyo sonrasında hem cilt sorunlarınıza iyi gelecek hem de psikolojik olarak rahatlayacaksınız.

Odanın havasını temizler

Evinizin güzel kokmasını istiyorsanız oldukça pratik bir yöntemi sizlerle paylaşalım. Biraz karbonat ve birkaç damla kokusunu sevdiğiniz esansiyel yağı karıştırın. Ağzı açık minik bir kavanoza bu karışımı koyun. Evinizin mükemmel koktuğunu fark edeceksiniz.