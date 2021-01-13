Hepsinden bol bol al, kışın dinç kal! İşte uzman tavsiyeleri…

Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, soğuk havalara karşı uyarılarda bulunarak, hastalıklara karşı içinde bol vitamin bulunan meyve/sebzeleri sıraladı, önemli tavsiyeler verdi.

Soğuk havalarda özellikle sıkça görülen grip, nezle ve bronşit gibi kış hastalıklarından korunmak için bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Güçlü metabolizmanın temelinde ise yeterli ve dengeli beslenme yatar. Beslenmede bu vitaminlere ise mutlaka yer verilmelidir.

C vitamini bulunan besinler

Kışın C vitamini takviyesi çok önemli. En önemli kaynakları ise;

Yeşil biber

Maydanoz

Tere

Roka

Karnabahar

Ispanak

Portakal

Limon

Mandalina

Kuşburnu

E vitamini bulunan besinler

Bir diğer önemli antioksidan olan E vitamininin en zengin kaynakları ise;

Fındık

Ceviz

Badem gibi yağlı tohumlar

Sıvı yağlar

Yeşil yapraklı sebzeler

Kuru baklagiller

Tahin

A vitamini bulunan besinler

A vitamini de güçlü bir antioksidandır ve kış beslenmesinde yer verilmelidir.

Yumurta

Süt

Balık

Ispanak

Portakal

Havuç

Yeşilbiber

Kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze-meyvelerde bulunur.

Haftada 2-3 kez kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagiller tüketilmelidir. Öğünlerde yoğurt, ayran veya kefire mutlaka yer verilmelidir. Gün içinde bol su tüketmeye özen gösterilmelidir.

Soğuk algınlığına yakalandıysanız…

Soğuk algınlığı durumunda dinlenmek ve sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Çay ve kahve yerine kuşburnu, ıhlamur, adaçayı gibi bitki çayları tüketilmelidir. Bunların vücuda etkilerini tam olarak gösterebilmesi için, tüketilecek bitkilerin mutlaka doğal kurutulmuş olmasına ve çay haline getirirken de demlenme sürelerine özen gösterilmelidir. C vitamini başta olmak üzere her öğünde düzenli olarak sebze ve meyve tüketilmelidir. Çorba gibi sıvı ağırlıklı besinler tercih edilerek, vücuttan toksik maddelerin uzaklaştırılması için bol su tüketimine özen gösterilmelidir. Şikayetler uzun sürdüğü takdirde mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Bağışıklığı güçlendiren kış çayı tarifi

Kışın hasta olmamak için kendimizi korumamız gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Şeyma Yılmaz, içinizi ısıtacak ve sizi hastalıklardan koruyacak kış çayı tarifi verdi.

Malzemeler

2 ince dilim limon

1 ceviz büyüklüğünde taze zencefil

1 tutam ıhlamur

1 yemek kaşığı kuşburnu

1 adet çubuk tarçın

2-3 adet karanfil

Hazırlanışı

Zencefili küçük küçük doğrayın. Diğer tüm malzemeyi üzerine ekleyin. Bitki karışımına taze kaynamış 1 litre sıcak suyu ilave edip ağzı kapalı bir biçimde 10 dakika demlendikten sonra taze olarak tüketin.