Hayatını kurtaracak bir ameliyata girecekken hamile olduğunu öğrendi… ‘Kendi hayatım ile bebeğim arasında bir seçim yapmak zorundaydım’

İngiltere, Reading’te yaşayan Danielle Emery, boğaz ağrısı olduğunu düşündüğü bir hastalıktan mustaripti. Semptomlarını basit bir soğuk algınlığına bağladı. Gün geçtikçe durumu kötüleşmeye ve hatta konuşurken sesi zorlanmaya başladı.

O noktada doktora giden Emery’ye yalnızca larenjit teşhisi kondu. Larenjit, çeşitli nedenlerle ses telleri iltihabı oluşması sonucu boğazda yumru hissi, ağrı ve ses kısıklığının meydana gelmesine sebep olan bir rahatsızlıktır.

Semptomlar geçmeyince ve Danielle’nin durumu kötüleşmeye başlayınca yeniden doktora gitti. Nisan 2019’da yapılan testler, 39 yaşındaki kadında gırtlak kanseri olduğunu ortaya çıkardı.

Doktorları Danielle’nin tedavisi için acil ameliyat önerdi. Daha kanserin şokunu atlatamayan fakat doktorların yönlendirmesi ile bıçak altına yatmaya hazırlanan Danielle ikinci bir şok haber aldı; 11 haftalık hamileydi.

Danielle ve 39 yaşındaki eşi Tony, aktif olarak bebek sahibi olmaya çalışmıyorlardı ve Danielle geç adet görmesinin stresten kaynaklandığını düşünmüştü. Bekledikleri haberden dolayı mutlu olsalar da çiftin sevinci belirsizlikle doluydu.

“Hamileliğimin oldukça başında olduğum için düşük yapma ihtimalim yüzde 99'du” diyen Danielle yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Ameliyatın hayatımı kurtarmak için ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Şimdiye kadar vermem gereken en zor kararı vermek için sadece birkaç dakikam vardı. Kendi hayatım ile bebeğim arasında bir seçim yapmak zorundaydım Ama ben olmasaydım zaten bebek de olmayacaktı. Ameliyata devam etmek gibi cesur bir seçim yaptım. Şanslıydım, doktorlar tüm kanseri başarıyla temizlediler. Bebeğim de iyiydi”.

Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. Danielle altı aylık hamileyken kanser geri döndü.

Danielle, “Artık kendim için endişelenmiyordum ama bebeğimin güvenliği konusunda dehşete düşmüştüm. Geri geldiğini duyduğumda ağladım, çünkü bu duymak istediğim bir haber değildi. Kanserin boğazımda daha da yayılmasından korkarken, neyse ki sadece sol ses telimde tekrar ortaya çıktığı söylendi” dedi.

Danielle, bebeğe zarar verme riski nedeniyle tekrar anestezi altına girmekten korktu. Çok korkmasına rağmen şunları söyledi: “Hamile olmak beni güçlü ve hastalıkla savaşmaya kararlı hale getirdi.”

Kanseri kalıcı olarak ortadan kaldırmak için lazerle çıkarma da dahil olmak üzere daha fazla ameliyat yapıldı ve anne ile bebek bir kez daha tamamen temizlendi.

Ardından doğum gerçekleşti ve çift şimdi dört yaşında olan oğulları Callum’u kucaklarına aldı. Sağlıklı bir doğum yaşadıkları ve bir aile olarak hayatlarına devam ettikleri için çok mutluydular.

Hayatın onları bir kez daha bu korkunç hastalıkla sınayacaklarından habersizlerdi…

Haziran 2020'de Danielle'e üçüncü kez kanser teşhisi kondu. Mucizevi bir şekilde sağlıkla doğum yapabilmenin ve anne olmanın tadını çıkarırken yıkılan Danielle, “Sürekli şunu düşünüyordum: Neden ben? Hayat bana karşı neden bu kadar acımasız? Sonunda hayatımı rayına oturttuğumu sanıyordum ama kanser her şeyi mahvediyordu” ifadelerine yer verdi.

Doktorlar Danielle'e hastalığın geri dönmesini önlemek için ses tellerinin alınması gerektiğini söyledi. Prosedür, bir daha asla konuşamama riskini taşıyordu ve Danielle, oğlunun onun konuştuğunu asla duyamayacağından korkuyordu.

Ancak Danielle'in sesi saatler içinde geri geldi ve şimdi resmi olarak üç yıldır kansersiz. Çok uzun süre kanserle mücadele eden genç kadın, geçtiğimiz yıl ikinci çocuğu Sienna-Rose'u kucağına aldı.

Yaşadıklarını sık sık anlattığından bahseden Danielle, “Hikayemi, endişe verici semptomlar yaşayan kişilerin tavsiye alması, kontrol yaptırması ve çok geç olana kadar beklememesi için paylaşıyorum. Kanser öldürür! Benim gibi sevdiklerinizi kaybedersiniz ve ben hayatta kaldığım için çok şanslıyım” dedi.

Metro.UK'in 'I went into surgery to remove cancer — then the unexpected happened' başlıklı haberinden derlenmiştir.