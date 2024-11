Hafızanızın eskisi gibi iyi olmadığını mı düşünüyorsunuz? Demansın teşhisinde en etkili ve pratik yöntem! 5 dakikada saat çizme testi

Bilişsel gerileme üzerine araştırmalar yapan Meksikalı nörolog Dr. Jesus Ramirez-Bermudez'e göre, 'saat çizme testi' demansın erken belirtilerini tespit etmek için etkili bir yöntem.

Analog bir saati ne kadar iyi çizebildiğinizi gösteren beş dakikalık basit bir çizimle, hafıza kaybı durumunun erken bir belirtisine sahip olup olmadığınızı test edebilirsiniz.

Testin bir görüntüsünü X' hesabında paylaşan Dr. Ramirez-Bermudez, bu testi Birleşik Krallık'ta yaklaşık 944.000 kişiyi etkileyen demans da dahil olmak üzere nörolojik rahatsızlıkları olan hastaları tespit etmenin 'en kolay ve en ucuz yollarından biri' olarak tanımladı.

Clock drawing. It remains one of the easiest and cheapest ways to identify patients with mental/behavioral disorders who require further neurological & neuropsychological workup



