Gıda takviyeleri konusunda en yetkili isim hangi takviyeyi ne zaman aldığını açıkladı: 'Takviyelere karşı değilim ama...'

Stefan Pasiakos, gıda takviyeleri söz konusu olduğunda ABD'nin en yetkili ismi.

Federal bir kurum olan Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bünyesinde bulunan Gıda Takviyeleri Dairesi'nin (ODS) direktörü olan Pasiakos'un görevi, gıda takviyelerine dair güncel bilimsel verileri değerlendirip kamuoyunun bu konudaki farkındalığını artırmak. Bir başka deyişle Pasiakos, takviyeler konusunda herkesten daha fazla bilimsel bilgiye erişiyor.

Pasiakos, geçtiğimiz günlerde Business Insider'a yaptığı açıklamada, gıda takviyesi almadığını belirtti. Takviyelere karşı olmadığını ancak sağlığı için "önce beslenme" yaklaşımını benimsediğini söyleyen Pasiakos, "Beslenme şeklimin sağlığımı korumak için gerekli besin maddelerini yeterli miktarda sağladığını düşünüyorum. Bu nedenle şu an gıda takviyelerine gerek görmüyorum" diye konuştu.

Biyolojik bir ihtiyaç halinde veya kişinin gıdalar yoluyla gerektiği kadar besin alamaması durumunda gıda takviyesi alımını desteklediğini söyleyen Pasiakos, "Sağlığa faydaları konusunda güçlü deliller olan takviyeler de alınabilir" dedi. Pasiakos hayvansal gıdalar tüketmeyen kişilere genelde B12 takviyesi tavsiye edilmesini bu duruma örnek gösterdi.

"Ancak en önemli şey kişinin tavsiye edilen miktarda makrobesin (protein, yağ ve karbonhidratlar) ile mikrobesini (vitaminler ve mineraller) sağlıklı bir beslenme modeli sürdürerek alması" diyen Pasiakos, kendisinin bunu çoğu zaman başarabildiğini söyledi.

Bununla birlikte çok yoğun olduğu için beslenmesinin sekteye uğrayacağını bildiği durumlarda vücudunun ihtiyacı olan besin maddelerini alabilmek için üç takviyeye başvurduğunu da sözlerine ekleyen Pasiakos, "Hayatın zorlayıcı olduğunun farkındayım. Bulunduğum görev gereği sürekli seyahat ediyorum ve gıdalar yoluyla aldığım besin maddelerinin her zaman yeterli olmadığını çok iyi biliyorum" dedi.

Pasiakos, böyle durumlarda eksik etmediği üç takviyeyi de sıraladı.

MULTİVİTAMİN VE MİNERAL DESTEĞİ

Seyahatleri sırasında yeterince sebze ve meyve yiyemediğini, boşlukları doldurmak için bir multivitamin ve mineral takviyesi aldığını söyleyen Pasiakos, "Bu önemli besin maddelerini gerektiği kadar almaya dikkat ediyorum" dedi.

Multivitaminlerin kişinin tükettiği besin maddesi miktarını artırdığına şüphe yok. Ancak bunun sağlığa faydalı olup olmadığı konusu henüz netleşmiş değil.

Örneğin 2022 yılında Columbia Üniversitesi ile Brigham ve Kadın Hastanesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, üç yıl boyunca her gün bir multivitamin almanın, ileri yaştaki yetişkinlerin biliş ve hafıza düzeylerini iyileştirdiğine dair veriler elde edildi. Ne var ki aynı yıl yayımlanan ve ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen bir araştırma değerlendirmesinde, multivitaminlerin kardiyovasküler hastalıkları ya da kanseri önleyebildiğine ilişkin bir kanıt bulunamadı.

Bu yıl başlarında ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada da 390.124 Amerikalı yetişkinin verileri incelendi ve multivitaminlerin ömrü uzatmaya etkisi olduğuna dair bir kanıt bulunamadı.

Ancak multivitaminlerin zararlı olduğu yönünde güçlü deliller de yok. Bu nedenle pek çok kişi "ne olur ne olmaz" düşüncesiyle multivitamin alıyor.

LİF TAKVİYESİ

Pasiakos, seyahatleri sırasında bazen psyllium, inülin gibi lif takviyeleri aldığını söyledi.

Bitkisel besinlerde bulunan lif, bağırsak mikrobiyomumuzdaki "iyi" mikropları yani kalın bağırsağımızın iç yüzeyinde yaşayan trilyonlarca bakteri, virüs ve mantarı besliyor. Bu mikroskobik canlılar genel sağlığımızı etkiliyor ve soğuk algınlığıyla mücadeleden ruh halimize her şey üzerinde etkileri olduğu düşünülüyor. Lifler aynı zamanda sindirimin sorunsuz gerçekleşmesi için de kritik öneme sahip.

Ancak Mayo Clinic kaynaklarına göre, lif takviyeleri almak besin yoluyla lif almakla aynı şey değil. Çünkü lif zengini gıdaların aksine takviyeler vitamin, mineral ve diğer besin maddelerini içermiyor ancak beslenme yoluyla yeterince lif almayan kişiler için faydalı olabiliyor.

Mayo Clinic uzmanları, lif takviyelerinin, en azından başlangıçta, şişliğe ve gaza yol açabileceğini, mide sorunları olan kişilerin bu takviyeleri almadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmesi gerektiğini vurguluyor.

PROTEİN TAKVİYESİ

Pasiakos, egzersiz yapmaya çok önem verdiğini, spordan sonra biraz protein almaya özen gösterdiğini çünkü aminoasitlerin kasların tamirini ve toparlanmasını hızlandırdığını belirtti.

Böyle durumlarda önceliğinin protein açısından zengin bir yemek olduğunu ifade eden Pasiakos, yoğun programı nedeniyle bunu yapamadığı zamanlarda takviye aldığını söyledi.

Pasiakos, "İki öğün arasında çok zaman geçeceğini ya da egzersiz esnasında ve sonrasında yiyeceklere erişimimi olmayacağını biliyorsam, yanımda mutlaka bir çeşit protein takviyesi bulunduruyorum" dedi.

Takviyenin türü konusunda seçici olmadığını söyleyen Pasiakos, "Peynir altı suyu proteini, bezelye proteini, bitkisel protein hatta bir bardak süt bile yeter. Hepsi iyi birer kaynak" diye konuştu.

