'Gençleşme Olimpiyatları'nda ünlü milyarder Bryan Johnson'ı bile solladı! 64 yaşındaki büyükannenin gençlik sırrı ne? İşte her gün mutlaka yaptığı üç şey

Amy Hardison ismi bizim için pek bir şey ifade etmiyor ancak dünyada bir grup insan, Hardison gibi olabilmek için milyonlarca dolar harcıyor.

11 torun sahibi bir büyükanne olan 64 yaşındaki Hardison, Gençleşme Olimpiyatları'nın en dikkat çeken ismi. Zira Hardison, kafayı ölümsüzlüğe takmış Silikon Vadisi milyonerlerinin aksine oldukça basit ve düşük maliyetli bir rutin uygulayıp o milyonerlere kıyasla çok daha etkili sonuçlar elde etti.

Kısaca açıklamak gerekirse, Gençleşme Olimpiyatları, insanların sağlık verilerini yükleyip biyolojik yaşlanmayı nasıl yavaşlattıklarını herkese gösterdikleri bir internet sitesi. Siteye katkı sağlayanlar, takvim yaşlarıyla biyolojik yaşları arasındaki farkın büyüklüğüne göre bir başarı listesi oluşturuyor. Hardison halihazırda listenin en üst sıralarında yer alıyor.

Haziran ayı başlarında Hardison listeye beşinci sıradan, her gün 100'den fazla gıda takviyesi almasıyla ve oğlunun kanını kendi vücuduna naklettirmesiyle ünlenen 45 yaşındaki teknoloji milyarderi Bryan Johnson'ın bir basamak önünden girdi.

KIZI SÖYLEYİNCE FARKINA VARMIŞ

Hardison'ın kan testleri ve diğer analizlerle elde ettiği sağlık verileri, hücresel senesans (bir diğer adıyla vücuttan atılamayan ve hasara yol açan zombi hücreler), telomer kısalması ve mitokondriyel bozukluk gibi önemli yaşlanma göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydettiğini gösteriyordu.

Hardison, Business Insider'a yaptığı açıklamada bu durumun en çok kendisini şaşırttığını söyledi.

Rekabetçi bir insan olmadığını ve 100 yaşına kadar yaşamak gibi bir hedefi bulunmadığını da sözlerine ekleyen Hardison, "Aslına bakarsanız böyle bir durum olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yoktu. Kızım bana, 'Anne bu çok büyük bir olay. Senden bir alt sıradaki adam bu sonuçları elde edebilmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor' dedi" diye konuştu.

Hardison, kendisi gibi olmak isteyenlere, "Benim felsefem şu: Sevdiğiniz şeyin ne olduğunu bulun. Hayatınızda uzun süre sürdürebileceğiniz size uygun bir şey bulun ve aşırıya kaçmayın" tavsiyesini verdi.

Peki Hardison nasıl yaşıyor, bir gününü nasıl geçiriyor?

GÜNDE İKİ DİLİM EVDE YAPILMIŞ TAM BUĞDAY EKMEĞİ

64 yaşındaki büyükanne için sağlıklı bir yaşamın temelini güvenilir bir rutin oluşturmak, bol bol ev ekmeği yemek ve her gün kendine küçük bir ödül vermek oluşturuyor.

Ergenlik yıllarından itibaren gelip geçici moda diyetler yerine sağlıklı beslenmeye odaklandığını söyleyen Hardison, sezgisel beslenmenin prensiplerini benimseyip yediklerinin besin değerinin farkında olmanın çok önemli olduğunu söyledi ve ekledi: "Vücudumu dinlerim. Sadece sevdiğim şeyi yerim. Yediğim şeyin tadını çıkarırım."

Sabah 6 civarında uyandığını belirten Hardison, uzun ömür çalışmalarında sık sık öne çıkan aralıklı oruç uygulamasının aksine günün ilk öğününü tüketmek için belli bir saate kadar beklemediğini söyledi. Onun yerine kocaman bir dilim kızarmış ekmek ve bir bardak çikolatalı sütle güne başladığını ifade eden Hardison, işlenmiş gıdaları sevmediği için ekmeğini hep evde yaptığını ve her zaman tam buğday unu kullandığını anlattı.

"Çok fazla dışarıda yemek yemiyoruz çünkü bence benim yemeklerim hem daha güzel hem de daha sağlıklı. Yiyeceksem iyi bir şey yemek istediğim için kendi yemeğimi kendim pişiriyorum" diyen Hardison, çoğu günler öğle veya akşam yemeğinde sebzelerle, orman meyveleriyle, yemişlerle, tavukla veya peynirle zenginleştirilmiş salatalar yediğini, öğleden sonra bir dilim daha ekmek tükettiğini söyledi.

Tatlı olarak ise ya bir parça çikolata ya da evde yapılmış bir kurabiye yediğini ifade eden Hardison, "En son ne zaman bir günü tatlı yemeden geçirdiğimi hatırlayamıyorum" diye konuştu.

ÜÇ TAKVİYE KULLANIYOR

Hardison, Gençleşme Olimpiyatları'na gıda takviyeleri üreten bir şirketin klinik denemelerine katıldıktan sonra dahil oldu. Daha önce vitamin bile almadığını söyleyen Hardison şu an üç takviye kullanıyor.

Bu takviyeler şu maddeleri içeriyor:

-- Araştırmalara göre kemik sağlığını desteklemenin yanı sıra kan basıncını ve kan şekerini düzenleyen magnezyum.

-- Dikkat, stres yönetimi ve sağlıklı bir beyinle ilişkilendirilen L-teanin.

-- Sindirim sağlığını destekleyen antioksidan zengini zencefil.

-- Çilekte, soğanda ve elmada bulunan ve vücutta inflamasyonla savaşan bir bileşik olan fisetin.

EGZERSİZİ DE HAYATINDAN EKSİK ETMİYOR

Hardison'ın günlük rutininde egzersizin de yeri var. Günde bir saat sesli kitap dinleyip ortalama hızda eliptik bisiklete binen Hardison, egzersizinin sonunda kısa süreliğine yoğun antrenman yapmayı da ihmal etmiyor. Havanın iyi olduğu günlerde bunun yerine yüzmeyi tercih eden Hardison ayrıca günde 20-30 dakikayı da esneme egzersizlerine ayırıyor.

Zaman içinde egzersiz alışkanlıklarını günlük rutinine uydurduğunu örneğin çocuklarıyla meşgul olduğu dönemlerde günde 30 dakikayı hedeflediğini ancak ne olursa olsun hareket etmek için vakit yarattığını belirten Hardison, "Günümün ayrılmaz bir parçası ve benim için bir eğlence kaynağı. Bence yeterince sevdiğiniz bir şey bulup onu hevesle yapmak çok önemli" dedi.

Bununla birlikte Hardison, pek çok uzun ömür gurusunun ve biyohack'leme meraklısının aksine sonsuza kadar genç kalmakla ilgilenmediğini de vurguladı ve "Bence yaş almak inanılmaz ve harika bir şey. İyisiyle kötüsüyle zorluklarıyla yaşam tecrübesine sahip olmanın ne kadar tatlı bir şey olduğunu ancak yaş alarak anlayabilirsiniz" diye konuştu.

Anne ve babasının 90'lı yaşlarına kadar yaşadığını ancak demans nedeniyle geçmişte keyif aldıkları şeylerin tadını çıkarma becerilerini yitirdiğini de ilave eden Hardison sözlerini şöyle noktaladı:

"Onların yaşadıklarını yaşamak istemiyorum. Çocuklarımın akranları, 'Eee, 130 yaşına kadar yaşamak istemiyor musun?' diye soruyor. Hayır, istemiyorum. Onun yerine sağlıklı kalmamı sağlayan alışkanlıklar arasında bir denge kurmaya, hayatımın ve geçmişten bugüne getirdiğim ilişkilerimin tadını çıkarmaya odaklanıyorum. Yaşlanmayı bertaraf etmeye çalışmıyorum. Bence yaşlılık insanın en güzel zamanları."

