Gelişigüzel vitamin takviyesi çocuklara yarardan çok zarar verebilir

“Gelişigüzel vitamin takviyesi yarardan çok zarar verebilir. Bu anlamda çocuklara hekime danışmadan asla vitamin takviye edilmemelidir" diyen Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, ailelere konuyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocukların vücut gelişimi için önemli



Yeşim Çınar Yakar, "Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bu mevsimde enfeksiyonlardan korunmak ve vücut bağışıklığını arttırmada vitaminlerden zengin besinlerin yenmesi gerekmektedir. Kemikleri oluşturmaya, beyin gelişimini ilerletmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan besinler çocuk yaşlarda oldukça önem arz etmektedir. Bu anlamda çocukların ihtiyaç duydukları besinleri almak için farklı türde yiyecekleri yemeleri gerekmektedir. Bu süreçte bitki çeşitleri ile beslenen ve hayvansal ürün tüketimi az olan çocukların kalsiyum, demir, çinko, B12 ve D vitamin desteği almaları gerekmektedir” diye konuştu.



Bu besinler tüketilmeli



Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için A, C, D ve E vitamini içeren yiyeceklerle beslenmesinin uygun olacağını vurgulayan Yakar, “Sabah kahvaltıda her çocuk en az 1 yumurta ve 1 bardak süt içmelidir. Diğer öğünlerde ise kırmızı ve yeşilbiber, brokoli, lahana, kereviz, turp, pazı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler ve en önemlisi soğan ve sarımsak mutlaka tüketilmesi gerekmektedir. Balık ve cevizin içerdiği omega-3 yağları ise bağışıklığı destekler. Günde en az 1 portakal, 1 kivi ya da 2 mandalina, okul çağındaki çocukların günlük ihtiyacı olan C vitaminini karşılar” şeklinde konuştu.



Doktorunuza danışın



Dr. Yakar, sözlerini şöyle tamamladı: “Ek besin takviyeleri ve vitaminleri çocuğumuz için kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Vitamin eksiklikleri çocuklarda çeşitli hastalıklara neden olacağı gibi bazı hastalıkların sonucu olarak da ortaya çıkarabileceğini unutmamak gerekir ve nedenleri muhakkak araştırılmalıdır."