Yeni koronavirüs (COVID-19) hakkında doğru bilinen yanlışlar

8 maddede yapılması gerekenler -Mümkün olduğu kadar evde kalın, gerekmedikçe dışarı çıkmayın.

-Gerekmedikçe ve acil bir durum olmadıkça hastanelere sağlık kuruluşlarına gitmeyin.

-Rutin sağlık sorunlarınızı erteleyin.

-Yaşlılarınızı (65+) koruyun. Onları toplumdan ve eğer evde bir içeri bir dışarı yapmak zorundaysanız kendinizden ve diğer ev halkından da izole edin.

-Yakınlarınızdan duyduğunuz veya internetten okuduğunuz her bilginin doğruluğuna inanıp, yaymayın.

-Gereksiz önlemlerle ekonomik gücünüzü boşa harcamayın.

-Paniğe kapılmayın ve ruhunuzu rahatlatacak uğraşlar yapın.

-Ruhsal ve bedensel olarak hijyeninize dikkat edin.