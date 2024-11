Yeni araştırma yayınlandı! 13 yılın verileri incelendi: Bu özellikleri taşıyan kişiler gribi çok daha ağır geçiriyor

Ancak aşılanmış olsanız bile solunum güçlüğü, göğüs ağırı gibi müdahale gerektirebilecek semptomlar konusunda dikkatli olmakta fayda var. Öte yandan uzmanlar ateş ya da öksürük gibi semptomların da bir haftadan uzun sürmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor. Schaffner, "Aşı her derde deva değildir. Sadece hastanede tedavi görme ihtiyacınızın daha az olası olması anlamına gelir" dedi.

The New York Times'ın "8 Factors That Put You at Risk of Severe Flu" başlıklı haberinden derlenmiştir.