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Yeni araştırma yayınlandı! 13 yılın verileri incelendi: Bu özellikleri taşıyan kişiler gribi çok daha ağır geçiriyor

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#Sağlık#Yaşam#Grip
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 09:20

Kış gelince grip benzeri hastalıklar ortalıkta kol geziyor. Bazılarımız bu enfeksiyonları aşağı yukarı bir haftada atlatırken bazı kişilerde grip hastaneye yatışla hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor. Peki aradaki fark ne? Grip kimler için daha riskli?