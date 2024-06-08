Vücudumuz strese nasıl tepki verir? Stres ne zaman olumsuz bir deneyim haline gelir?

Stres Sadece Olumsuz Bir Yaşam Olayı mı?

Stres denildiğinde her ne kadar olumsuz, negatif anlamlar akla gelse de, aslında belli oranda stres gerekli ve yararlıdır. Yemek yemek, uyumak, nefes almak gibi hayatta kalmamız için gerekli olan yaşamın bir parçasıdır. Gerçekleşmesi olası tehlikeler konusunda kişiyi uyarır. Stres kişiyi zorlasa da, acı ve sıkıntı hissi verse de, bu durum ile baş edildiğinde kişiyi mutluluğa ve başarıya götüren bir anahtar olabilir. Bu bağlamda, optimum düzeyde ve nitelikte olan stresin olumlu bir tarafı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Stres; kişiyi motive etmek, değişimine ve gelişimine katkı sağlamak, problem çözme yeteneğini geliştirmek ve harekete geçmeyi sağlamak için de gerekli bir motivasyon kaynağıdır.