Vücudumuz strese nasıl tepki verir? Stres ne zaman olumsuz bir deneyim haline gelir?

Fizyolojik Tepkiler: Sindirim sistemi durur, kan akışı kaslara ve beyne yönlendirilir. Tükürük salgısı artar, göz bebekleri büyür, terleme artar, kan deri yüzeyinden çekilir ve tüyler diken diken olur; solunum ve kalp atımı hızlanır. Ayrıca stres karşısında yorgunluk, yeme ve uyku sorunları, vücudun çeşitli yerlerinde ağrılar ve enerji kaybı gibi fizyolojik semptomlar görülebilir.
Zihinsel Tepkiler: Kontrolü kaybetme korkusu, ölüm korkusu, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, kafa karışıklığı gibi semptomlar görülebilir.
Psikolojik Tepkiler: Sinirli ruh hali, öfke patlamaları, heyecan, tedirginlik, alınganlık, korkma, huzursuzluk, yapılan etkinliklerden zevk alamama, neşesizlik, kolay ağlama, sabırsızlık, güvende hissedememe, değersizlik duyguları, kötü ve olumsuz düşüncelere odaklanma görülebilmektedir.
Davranışsal Tepkiler: Durumdan kaçınma, gerginlik, dona kalma, hareketsizlik ya da aşırı hareketlilik, kişiler arası ilişkilerde sorunlar, sigara ya da alkol tüketiminde artış vb. durumlar görülebilmektedir.