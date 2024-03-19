Vişne, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir mi?

Kuehl, antioksidan ve anti-iltihabi faydaları sağlayan flavonoidler ve fenolik içeriği yüksek olan diğer gıdaların arasında geniş bir meyve ve sebze yelpazesi, balık yağı, keten tohumu, zerdeçal ve yeşil çay olduğunu belirtti ve işlenmiş karbonhidratlar, işlenmiş ve tütsülenmiş etler ve alkol gibi iltihaba neden olabilecek gıdalardan kaçınmaya çalışılması gerektiğini dile getirdi.