Vişne, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir mi?

800 miligram ağrı kesiciye denk
Washington Post’a konuşan iç hastalıkları uzmanı Kerry Kuehl "Bu ağrı azaltımının değeri yaklaşık 800 miligram ağrı kesiciye denk geldi.” dedi.
Uluslararası Spor Beslenme ve Egzersiz Metabolizması Dergisi'nde yayımlanan meta-analiz, ekşi kiraz takviyesini, suyu, tozu ve diğer formları içeren 14 çalışmayı analiz etti. Bulgular, kas ağrısını azaltmada küçük bir etki ve kas gücü iyileşmesine yardımcı olmada orta derecede bir etki gösterdiğini ortaya koydu. Vücuttaki kas hasarı veya iltihabı gösteren bazı kan değerlerinde de az miktarda azalma görüldü.