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Vişne, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir mi?

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#Kiraz#Vişne#Vişnenin Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 12:14

Ekşi kiraz olarak bilinen vişne ve vişne suyu antioksidan deposudur. Kiraz ile görüntü olarak benzer ama vişne kiraza göre daha asitli ve ekşidir. Ekşi bir tada sahip olması nedeniyle vişne kiraz gibi kolay tüketilmez. Bu sebeple vişne reçeli, vişne suyu, vişne kompostosu yapılarak tüketilir. Avrupa’da vişneli turta sıklıkla yapılan bir tatlıdır. Tart ile özdeşleştiği için tart kirazı olarak da adlandırılır.

1/8Vişne, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir mi

Peki, sayısız faydası bulunan vişne iltihabı ve ayrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir mi?

Özellikle vişne suyu antioksidan içerir ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Araştırmalar, vişne suyunun aşırı veya uzun süreli egzersiz sonrası kas hasarını önlemeye, fibromiyaljisi olan bazı kişilerde ağrıyı azaltmaya ve kireçlenme sorunu olan bazı kişilerde iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

2/8Vişne, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir mi

54 sağlıklı koşucu üzerinde yapılan randomize, plasebo kontrollü bir deney için kas eforundan kaynaklanan ağrıyı önlemeye yardımcı olmak amacıyla yarıştan önceki yedi gün boyunca katılımcılara günde iki kez 350 ml’lik vişne suyu verildi. Araştırma sonucunda vişne suyu içen sporcuların plasebo grubundakilere göre önemli ölçüde daha az ağrı sorunu yaşadığı görüldü.

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3/8800 miligram ağrı kesiciye denk

800 miligram ağrı kesiciye denk

Washington Post’a konuşan iç hastalıkları uzmanı Kerry Kuehl "Bu ağrı azaltımının değeri yaklaşık 800 miligram ağrı kesiciye denk geldi.” dedi.

Uluslararası Spor Beslenme ve Egzersiz Metabolizması Dergisi'nde yayımlanan meta-analiz, ekşi kiraz takviyesini, suyu, tozu ve diğer formları içeren 14 çalışmayı analiz etti. Bulgular, kas ağrısını azaltmada küçük bir etki ve kas gücü iyileşmesine yardımcı olmada orta derecede bir etki gösterdiğini ortaya koydu. Vücuttaki kas hasarı veya iltihabı gösteren bazı kan değerlerinde de az miktarda azalma görüldü.

4/8Vişne, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir mi

Uzmanlara göre, bazı araştırmalar umut vadediyor gibi görünse de, çalışmalar genellikle küçük ölçekli ve egzersiz sonrası iyileşmesine odaklanmıştır. Vişne suyunu bir tedavi olarak değil, önleyici bir önlem olarak ele almıştır.

 

 

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5/8Vişne, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir mi

Harvard Tıp Fakültesi'nden Doç. Pieter Cohen, vişne ve vişne suyunun farmakolojik bir faydası olduğunu kanıtlamak için büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Araştırmacılar tatlı kirazları da incelediler ve bulgular, onların da iltihabı azaltma gibi sağlık faydaları olabileceğini öne sürdü.

 

6/8Vişne, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir mi

Beslenme alanında uzmanlaşmış olan Kuehl, ekşi veya tatlı olsun, kirazların tek başına sadece hafif bir anti-iltihap etkisinin olacağını belirtti.

 

 

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7/8Vişne, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir mi

Kuehl, antioksidan ve anti-iltihabi faydaları sağlayan flavonoidler ve fenolik içeriği yüksek olan diğer gıdaların arasında geniş bir meyve ve sebze yelpazesi, balık yağı, keten tohumu, zerdeçal ve yeşil çay olduğunu belirtti ve işlenmiş karbonhidratlar, işlenmiş ve tütsülenmiş etler ve alkol gibi iltihaba neden olabilecek gıdalardan kaçınmaya çalışılması gerektiğini dile getirdi.

 

 

 

8/8Vişne, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir mi

Özetle; küçük ölçekli çalışmalar, önleyici olarak kullanıldığında, vişnenin ve daha spesifik olarak vişne suyunun. yoğun egzersizden sonra kas zorlanması ile ilişkili iltihap ve kas hasarı ile ilgili olarak yardımcı olabileceğini öne sürüyor ancak uzmanlar daha kapsamlı çalışmaların gerekli olduğunun altını çiziyor.

 

 

 

 

 

 

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#Kiraz#Vişne#Vişnenin Faydaları

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