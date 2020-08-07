Uzmanından koronavirüse karşı hamilelere yaz önerileri

Her gün 7-8 saat uyumanız, hem sağlıklı bir hamilelik hem de bağışıklık sisteminizin güçlü kalması için çok önemli. Yüzmek için havuz yerine denizi tercih edin. Covid-19 gözlerden de bulaşabileceği için deniz veya havuza girerken yüzücü gözlüğü kullanın.