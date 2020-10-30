Uzaktan eğitimde nasıl başarılı olunur?

Rutini yeniden yakalayın Pandeminin rutini bozduğunu vurgulayan Ebru Şalcıoğlu, rutinlerin hem verimi artırıp hem de hayatı kolaylaştırdığını vurguladı. “Rutin ile monotonluğu birbirine karıştırmamak lazım. Rutini olan insanlar daha az depresif olurlar. Rutin kavramına daha çok ‘program’ olarak bakmak gerekir” diyen Şalcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evden çalışmak daha konforlu fakat öğrenciler verimli çalışma konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Ders çalışmak, sınava katılmak, aile bireyleri ile daha fazla zaman geçirmek ve bunları hep aynı ortamda bulunarak yapmak, öğrenciler açısından biraz zorlayıcı. Öğrenciler kendi öz disiplinlerini sağlayarak ve doğru organize olarak zorlukları yenebilir. Elbette motivasyonu artıran belirli öğeler de mevcut. Uzaktan eğitimde genel olarak öğrenciler evin içinde oldukları için bu motivasyonu kendileri sağlamalılar. Çünkü uzaktan eğitim sürecinde kaygı ve endişelerin olması bazı zorluklar yaratabileceği gibi derslere katılmama, ders çalışmayı erteleme ve sınavlara girmeme gibi kaçınma sorunlarını da ortaya çıkarabilir. Bu da akademik anlamda başarıyı olumsuz etkiler.“