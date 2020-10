Uzaktan eğitimde nasıl başarılı olunur?

11- Öğrenciler, uzanmadan, yatmadan çalışma duruşunu koruyarak ders dinlemeli.

12- Derslerde kamera açılmalı çünkü hocalarının ve arkadaşlarının kendisini gördüğünü bilen öğrencinin derse dikkati ve adaptasyonu daha yüksek olur.

13- Derslerde not almak, dersi dinlemeyi ve motivasyonu artırır. Hocanın ağzından çıkan her şeyi not almaya çalışmak stres yaratabilir. Bunun için ders başlıklarını ve dikkat çekici noktaları not almak daha faydalı.

14- Ders dinlenirken zaman zaman dikkat dağılabilir ama öğrenciler dersi dinlemeyi bırakmamalı. Her dikkati dağıldığında öğrenci tekrar dikkatini derse yöneltirse odaklanmayı başaracaktır.

15- Pandemi döneminde öğrenciler, dersler dışında çevrimiçi oturum ve söyleşileri de takip etmeli. Bu sosyal gelişim ve adaptasyona katkı sağlarken, üniversiteli olma hissiyatını da gençlere yaşatır.