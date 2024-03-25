Ünlü isimlerle gündeme geldi: Sünnet derisi enjeksiyonu… Nasıl bir fayda sağlıyor? Nelere dikkat edilmeli?

FİBROBLAST, PRP VE SVF DAHA GÜVENLİ UYGULAMALAR

“Benim tercihim popüler olan her şeye değil de daha uzun yıllar kullanılıp güvenilirliği kanıtlanmış ya da güvenilirliği kesin olan tedavilerde...” diyen Op. Dr. Ebru Şen, şu bilgilerin altını çizdi:



-- Otolog dediğimiz kişinin kendi hücrelerinin üretildiği, hiçbir alerji ya da yan etki riski olmayan halk arasında kök hücre olarak bilinen ve geçmişte ünlü isimlerin de yaptırdığı ve bunu paylaştığı uygulama olan fibroblast, kişinin kendi kanından hazırlanan PRP ya da kendi yağ hücresinden hazırlanan SVF öncelikli tercih ettiğim uygulamalar.



-- Fakat yaşı çok ileri yani hücreleri yaşlı birinde göbek kordonundan üretilmiş çok genç eksozom ürünleri ya da bitki eksozomları da tercih edilebilir.