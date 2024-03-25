Ünlü isimlerle gündeme geldi: Sünnet derisi enjeksiyonu… Nasıl bir fayda sağlıyor? Nelere dikkat edilmeli?

‘SÜNNET DERİSİ DIŞINDA GÖBEK KORDONU KAYNAKLI DA YAPILABİLİR’
“Sünnet derisi denilen uygulama aslında eksozom uygulaması” diyen Op. Dr. Ebru Şen, şu bilgilerin altını çizdi:
“Eksozom tedavisinde kök hücrelerden alınan eksozomlar belirlenmiş alana dermal olarak mikroiğneler yardımı ile enjekte edilir. Yani, başka bir insana ait dokunun laboratuvar ortamında başka birine enjekte edilebilir hale getirilerek ve alerjen kısımlar ayrıştırılıp üretilmesiyle oluşuyor. Cilt yenilenmesinde de sıklıkla kullanılan bir hücre ürünüdür. Sünnet derisi dışında, göbek kordonu kaynaklı, bitki ya da hayvan hücresi kaynaklı da olabilir.”