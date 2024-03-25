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Ünlü isimlerle gündeme geldi: Sünnet derisi enjeksiyonu… Nasıl bir fayda sağlıyor? Nelere dikkat edilmeli?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Kök Hücre Tedavisi#Sünnet Derisi Enjeksiyonu
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 13:09

Kalkık kaşlar, pürüzsüz bir cilt, dolgunlaştırılan dudaklar ve daha fazlası… Estetik işlemlere ülkemiz başta olmak üzere dünyada giderek artan bir ilgi var. Bu ilgi nedeniyle estetik yaşı hem düşüyor hem de estetik yaptıran kişi sayısı gittikçe artıyor. Son dönemde popüler olan işlemlerden biri de sünnet derisi enjeksiyonu… Ünlü isimlerle gündeme gelen bu yöntem tam olarak ne işe yarıyor? Herhangi bir zararı bulunuyor mu? Op. Dr. Ebru Şen ile mercek altına aldık.

1/8Ünlü isimlerle gündeme geldi: Sünnet derisi enjeksiyonu… Nasıl bir fayda sağlıyor Nelere dikkat edilmeli

Estetik çılgınlığı ülkemizde etkisini sürdürüyor. Güzellik algısına uygun bir görüntüye kavuşmak için bıçak altına yatanların sayısı hızla çoğalıyor. Estetik çılgınlığının geldiği son noktalardan biri de sünnet derisi enjeksiyonu…

2/8Ünlü isimlerle gündeme geldi: Sünnet derisi enjeksiyonu… Nasıl bir fayda sağlıyor Nelere dikkat edilmeli

Sünnet derisi enjeksiyonu, yenidoğan döneminde sünnet olmuş bebeklerin sünnet derisindeki fibroblastların labaratuvar ortamında çoğaltılarak ihtiyaç olan bölgeye enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir kök hücre tedavisi.

Bu uygulama, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan hücresel uygulamalardan biri…

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3/8‘DERİ KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN SIKLIKLA KULLANILIYOR’

‘DERİ KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN SIKLIKLA KULLANILIYOR’

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Üyesi Estetik Plastik Cerrah Op. Dr. Ebru Şen, “Regeneratif tıp (Hasar almış doku ve organların tekrar yenilenmesi) tüm dünya ile eş zamanlı ülkemizde de gelişiyor. Genç ve güzel olmak, tüm dünya insanlarının isteği... Dolayısıyla ülkemizde de oldukça popüler uygulama arasında” dedi ve ekledi:

“Kişinin ihtiyacına uygun doğru ürün seçimiyle oldukça uzun etkili işlemlerden biri. Biz cerrahlar yüz germe ameliyatları sonrası da geride bırakılan deri kalitesini artırmak için sıklıkla kullanıyoruz”

4/8‘SÜNNET DERİSİ DIŞINDA GÖBEK KORDONU KAYNAKLI DA YAPILABİLİR’

‘SÜNNET DERİSİ DIŞINDA GÖBEK KORDONU KAYNAKLI DA YAPILABİLİR’

“Sünnet derisi denilen uygulama aslında eksozom uygulaması” diyen Op. Dr. Ebru Şen, şu bilgilerin altını çizdi:

“Eksozom tedavisinde kök hücrelerden alınan eksozomlar belirlenmiş alana dermal olarak mikroiğneler yardımı ile enjekte edilir. Yani, başka bir insana ait dokunun laboratuvar ortamında başka birine enjekte edilebilir hale getirilerek ve alerjen kısımlar ayrıştırılıp üretilmesiyle oluşuyor. Cilt yenilenmesinde de sıklıkla kullanılan bir hücre ürünüdür. Sünnet derisi dışında, göbek kordonu kaynaklı, bitki ya da hayvan hücresi kaynaklı da olabilir.”

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5/8BU İŞLEM NE SIKLIKLA TEKRARLANMALI

BU İŞLEM NE SIKLIKLA TEKRARLANMALI?

Bu soruma “Tekrarlayan uygulamalar gerekli ama sıklığı standart cilt tedavileri gibi değil” cevabını veren Op. Dr. Ebru Şen, “Bu işlem 2-5 yıl kadar uzunca bir süre etkili. Tabi ki bu süreyi uzatmada yaşam ve beslenme şekli de önemli. Sigara kullanmayan, sağlıklı beslenen, sportif birinde etki daha uzun olacaktır” bilgisini paylaştı.

6/8FİBROBLAST, PRP VE SVF DAHA GÜVENLİ UYGULAMALAR

FİBROBLAST, PRP VE SVF DAHA GÜVENLİ UYGULAMALAR

“Benim tercihim popüler olan her şeye değil de daha uzun yıllar kullanılıp güvenilirliği kanıtlanmış ya da güvenilirliği kesin olan tedavilerde...” diyen Op. Dr. Ebru Şen, şu bilgilerin altını çizdi:

-- Otolog dediğimiz kişinin kendi hücrelerinin üretildiği, hiçbir alerji ya da yan etki riski olmayan halk arasında kök hücre olarak bilinen ve geçmişte ünlü isimlerin de yaptırdığı ve bunu paylaştığı uygulama olan fibroblast, kişinin kendi kanından hazırlanan PRP ya da kendi yağ hücresinden hazırlanan SVF öncelikli tercih ettiğim uygulamalar.

-- Fakat yaşı çok ileri yani hücreleri yaşlı birinde göbek kordonundan üretilmiş çok genç eksozom ürünleri ya da bitki eksozomları da tercih edilebilir.

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7/8BUNLARA DİKKAT

BUNLARA DİKKAT!

Tüm bu işlemlerde dikkat edileceklere de değinen Op. Dr. Ebru Şen, “Yaptırılan kişinin doktor olduğuna, kullanılan ürünün hangi laboratuvarda yapıldığı bilgisinden emin olmak gerekiyor. Kimse sizden doku ya da kan almadan belli işlemlerden geçirip ya da belli bir süre beklemeden kendi hücrenizi size veremez” ifadelerini kullandı.

8/8Ünlü isimlerle gündeme geldi: Sünnet derisi enjeksiyonu… Nasıl bir fayda sağlıyor Nelere dikkat edilmeli

Op. Dr. Şen, şöyle devam etti:

“Ülkemizde yasal olarak üretim yapan parmakla sayılı laboratuvar var, size söylenen yer bunlardan biri mi mutlaka sorgulamalısınız. Mesela kendi hücreleriniz laboratuvarda üretilecekse sizden bulaşıcı hastalığınız olmadığına dair kan tahlili istenir. Varsa sizin hücrelerinizde çalışılamaz. Bu tüm hastaları koruyan bir önlemdir. Sizden bu istenmiyor ve kulak arkanızdan doku alınır fibroblastınızın üretildiği söyleniyorsa burada eksik bir şeyler olduğu aklınıza gelmeli…”

Fotoğraflar: iStock

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#Sağlık#Kök Hücre Tedavisi#Sünnet Derisi Enjeksiyonu

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