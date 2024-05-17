×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Türkiye'de her 10 kişiden 3'ünü etkiliyor! Karaciğer yağlanmasından nasıl korunuruz?

Güncelleme Tarihi:

#Karaciğer Yağlanması#Sağlık#Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 14:12

Karaciğer yağlanması çağımızda oldukça yaygın bir sorun. Dünyada her 100 kişiden 25'inde Türkiye’de ise her 100 kişiden 30'unda görüldüğü tahmin edilen karaciğer yağlanması, birçok başka sorunu da beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can karaciğer yağlanması hakkında önemli uyarılarda bulundu.

1/6Türkiyede her 10 kişiden 3ünü etkiliyor Karaciğer yağlanmasından nasıl korunuruz

Hayati organlarımızdan biri olan karaciğerin birçok işlevi vardır. Sindirime yardımcı safrayı üretir, protein üretimi yapar, pıhtılaşma faktörlerini üretir, besinlerin enerjiye dönüşmesinde rol oynar, demir depolar, toksinleri dönüştürür ve uzaklaştırır. 

Karaciğer yağlanması (yağlı karaciğer hastalığı) her geçen gün adını daha çok duyduğumuz ve ülkemizdeki obezite ve diyabet artış hızına bakacak olursak bundan sonra daha da sık duyacağımız bir hastalık. Karaciğer sağlığı; şeker hastalığı, insülin direnci, yüksek kolesterol, kalp damar hastalıkları, kanser, bağışıklık sistemi bozuklukları ile doğrudan ilişkili olduğundan bu konu önem arz ediyor.

2/6KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde çok fazla yağ birikmesinin neden olduğu bir hastalıktır. Sağlıklı karaciğerde de bir miktar yağ olabilir. Yağ miktarı, karaciğer ağırlığının yüzde 5 -10’unu geçerse sorun haline gelir. Karaciğer yağlanması alkole bağlı olan (alkolik karaciğer yağlanması) ve alkole bağlı olmayan (non-alkolik karaciğer yağlanması) olarak ikiye ayrılır.

Alkolik karaciğer yağlanması erişkinlerin yüzde 5’inde görülmektedir. Alkole bağlı olmayan karaciğer hastalığı ise toplumda daha sık görülmekte olup Türkiye için kesin rakam bilinmese de ABD’deki gibi 3 kişiden birinde görüldüğü tahmin edilmektedir. 

BAKMADAN GEÇME!

3/6Türkiyede her 10 kişiden 3ünü etkiliyor Karaciğer yağlanmasından nasıl korunuruz

Karaciğer yağlanması dünyada toplumun yaklaşık yüzde 25’ini etkilemektedir. Türkiye’de görülme sıklığının ise yüzde 30 olduğu tahmin edilmektedir. Obezite-aşırı kilo, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, insülin direnci, polikistik over sendromu gibi hastalıklar non-alkolik karaciğer yağlanmasına sebep olmaktadır.

Karaciğer yağlanması da insülin direnci, şeker hastalığı, obezite, kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği, kalp-damar hastalıkları gibi hastalıklara zemin hazırlar. Bu hastalıklarla birbirlerini tetiklerler, aralarında kısır döngü vardır.

4/6Türkiyede her 10 kişiden 3ünü etkiliyor Karaciğer yağlanmasından nasıl korunuruz

Çok hızlı kilo vermek de karaciğer yağlanması yapar. O nedenle çok hızlı kilo vermeyi değil sağlıklı kilo vermeyi hedeflemeliyiz. Bazı ilaçlar da karaciğer yağlanmasına sebep olabilmektedir. Amiodaron, tamoksifen, tetrasiklin, diltiazem bunlardan bazılarıdır.

Karaciğer yağlanması ilerledikçe, steatohepatit (karaciğer iltihabı) sonrasında siroza neden olmaktadır. Siroz durumu ilerledikçe karaciğer yetmezliğine ve/veya karaciğer kanserine sebep olabilmektedir. 

BAKMADAN GEÇME!

5/6KARACİĞER YAĞLANMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR

KARACİĞER YAĞLANMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karaciğer yağlanması olan hastaların çoğunda hiçbir şikâyet yoktur. Hayatlarını normal sürdürürler. Ta ki siroz gelişene kadar. O nedenle bir şikayetimizin olmaması karaciğerimizde her şeyin yolunda gittiği anlamına gelmez.

Hastanın tıbbi öyküsü, kan tahlilleri ve karaciğer görüntülemeleri (ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, transientelastografi) ile tanı konulur. Bazı durumlarda karaciğer biyopsisi gerekebilir.

Siroz gelişince halsizlik, iştahsızlık, bulantı, zayıflama, sarılık, karın ve bacaklarda ödem gibi şikayetler gelişebilir.

Son döneme kadar belirti vermediği için yukarıda saydığımız hastalıklar varsa ve/veya fazla kilo varsa karaciğer yağlanması olma ihtimali yüksektir. Bu gruptaki kişilerin hekimleriyle görüşmeleri gerekir.

6/6KARACİĞER YAĞLANMASINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ

KARACİĞER YAĞLANMASINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can, “Karaciğer yağlanmasından korunmak istiyorsak öncelikle yaşam tarzımıza dikkat etmeliyiz. Korunmak için yaptıklarımızla tedavi amacıyla yapacaklarımız aşağı yukarı benzer şeyler. Beslenmemize dikkat etmeli, sağlıklı beslenmeliyiz. Hareketli olmalı düzenli spor yapmalıyız. Alkolden mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Fazla kilolardan kurtulmalıyız. Şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, metabolik sendrom, hipertansiyon, uyku apne sendromu, hipotiroidi, insülin direnci gibi durumlar yeterli şekilde tedavi edilmeli. Doktorumuzun bu hastalıklar için yazdığı ilaçları düzenli kullanmalıyız” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaciğer Yağlanması#Sağlık#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!