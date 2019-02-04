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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Tepside poğaça nasıl yapılır?

Pasta çörek işine fazla zaman harcayamam bana pratik bir tarif verin diyorsanız işte tam size göre bir tarif.

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1
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Pasta çörek işine fazla zaman harcayamam bana pratik bir tarif verin diyorsanız işte tam size göre bir tarif.

2
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Özellikle çalışan annelerin kurtarıcısı olacak bu tarifi yaparken tek tek şekil verme derdi olmadan çok kısa bir sürede poğaça hazırlayabileceksiniz.

3Malzemeler
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Malzemeler



2 adet yumurta ( 1 sarısı üstte sürülecek)
1 çay bardağı eritilmiş tereyağı (Arzu eden margarin kullanabilir.)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 çay kaşığı mahlep (Arzuya göre)
1 yemek kaşığı sirke
1 paket kabarma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
Alabildiği kadar un (4 su bardağı kadar un )

İÇ MALZEMESİ İÇİN:
1 kalıp beyaz peynir
maydanoz

ÜZERİ İÇİN:
Yumurta sarısıSusamÇörekotu

4Hazırlanışı
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Hazırlanışı

Yoğurma kabına yumurta, eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, sirke, mahlep ve tuzu alıp, karıştırın.

5
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Kabartma tozu ve azar azar unu ekleyin, kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

6
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Hamuru iki eşit parçaya bölün.

7
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Kelepçeli kalıp, büyük kare cam kap veya mini fırın tepsisi ölçüsü kullanabilirsiniz.
Hamuru ince döşerseniz poğaçanız kıyır kıyır olur ve ağızda dağılır.
Kullanacağınız tepsiyi ister yağlayın ister yağlı kağıt kullanın.

8
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Hamurun 1 parçasını kalıbınızın ölçüsünde merdane yardımıyla açınız.

9
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Hamuru tepsiye alın ve güzelce yerleştirin. İnce kıyım doğradığınız maydanozu peynir ile karıştırın.

Üzerine iç malzemeyi serpin.

10
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2. parça hamura da açın ve iç malzemenin üzerine güzelce yerleştirin

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Üstüne yumurta sarısı sürün.

12
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Yumurtanın üstüne bolca susam serpin.

13
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Fotoğraftaki gibi fırına koymadan önce dilim dilim kesin.

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Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üstleri kızarıncaya kadar pişirin.

15
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Biraz soğuyunca kalıptan çıkarıp servis edebilirsiniz.

16
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Bu tarif Anne Şef Selma Mollaoğlu'na aittir.

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