Tepside poğaça nasıl yapılır?

Pasta çörek işine fazla zaman harcayamam bana pratik bir tarif verin diyorsanız işte tam size göre bir tarif.
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Pasta çörek işine fazla zaman harcayamam bana pratik bir tarif verin diyorsanız işte tam size göre bir tarif.
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Özellikle çalışan annelerin kurtarıcısı olacak bu tarifi yaparken tek tek şekil verme derdi olmadan çok kısa bir sürede poğaça hazırlayabileceksiniz.
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Malzemeler
2 adet yumurta ( 1 sarısı üstte sürülecek) 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı (Arzu eden margarin kullanabilir.) 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı yoğurt 1 çay kaşığı mahlep (Arzuya göre) 1 yemek kaşığı sirke 1 paket kabarma tozu 1 tatlı kaşığı tuz Alabildiği kadar un (4 su bardağı kadar un )
İÇ MALZEMESİ İÇİN: 1 kalıp beyaz peynir maydanoz
ÜZERİ İÇİN: Yumurta sarısıSusamÇörekotu
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Hazırlanışı
Yoğurma kabına yumurta, eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, sirke, mahlep ve tuzu alıp, karıştırın.
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Kabartma tozu ve azar azar unu ekleyin, kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
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Hamuru iki eşit parçaya bölün.
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Kelepçeli kalıp, büyük kare cam kap veya mini fırın tepsisi ölçüsü kullanabilirsiniz. Hamuru ince döşerseniz poğaçanız kıyır kıyır olur ve ağızda dağılır. Kullanacağınız tepsiyi ister yağlayın ister yağlı kağıt kullanın.
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Hamurun 1 parçasını kalıbınızın ölçüsünde merdane yardımıyla açınız.
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Hamuru tepsiye alın ve güzelce yerleştirin. İnce kıyım doğradığınız maydanozu peynir ile karıştırın.
Üzerine iç malzemeyi serpin.
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2. parça hamura da açın ve iç malzemenin üzerine güzelce yerleştirin
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Üstüne yumurta sarısı sürün.
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Yumurtanın üstüne bolca susam serpin.
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Fotoğraftaki gibi fırına koymadan önce dilim dilim kesin.
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Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üstleri kızarıncaya kadar pişirin.
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Biraz soğuyunca kalıptan çıkarıp servis edebilirsiniz.