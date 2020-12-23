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Taş gibi, tam kıvamında… 5 adımda sağlıklı ev yoğurdu yapmanın püf noktaları
Bağışıklık sistemini güçlendirmesinden sindirimi kolaylaştırmasına dek birçok faydası bulunan yoğurt, besin değeri açısından oldukça zengin bir besin. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Yoğurtta bağırsak sağlığını koruyan bakteri sayısı oldukça fazladır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalar probiyotiklerin soğuk algınlığı sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir” diyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, 5 adımda sağlıklı ev yoğurdu yapmanın püf noktalarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Sütün hijyeni sağlığın yanı sıra yoğurdun renk, tat ve kokusunu da etkiliyor. Süt temiz değilse mayalanan yoğurdun rengi gri oluyor ve yoğurtta acı bir tat hissedilebiliyor. Yine kötü kokulu yemlerle beslenen hayvanların sütleriyle yapılan yoğurt kötü kokabiliyor.
Ancak uzun süreli kaynatma süt bileşenlerinin zarar görmesine ve sütün besin değerlerinde azalmaya yol açtığından, süt fokurdamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatın.
Uygun sıcaklığı ayarlayabilmek için geleneksel yöntemlerde olduğu gibi önce elinizi yıkayın ve parmağınızı batırın. Parmağınız hafif yanacak sıcaklıktaysa mayalama işlemine başlayabilirsiniz.
Süt mayalanma için uygun sıcaklığa ulaşınca yoğurt mayasını ekleyip sütün her yerine eşit dağılması için iyice karıştırın.
Mayalanma süresine dikkat edin
Yoğurdun, mayalanması için genellikle 4-5 saat süre beklemesi idealdir. Eğer daha fazla mayalanırsa yoğurt sulanır ve daha sıvı bir hal alır. Mayalandıktan sonra yoğurdun dinlenmesi için 1 gün buzdolabında bekletilebilir. Bu sayede daha kıvamlı bir yoğurt haline gelecektir.
Mayalanma süresine dikkat edin
Yoğurdun, mayalanması için genellikle 4-5 saat süre beklemesi idealdir. Eğer daha fazla mayalanırsa yoğurt sulanır ve daha sıvı bir hal alır. Mayalandıktan sonra yoğurdun dinlenmesi için 1 gün buzdolabında bekletilebilir. Bu sayede daha kıvamlı bir yoğurt haline gelecektir.
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