Şişkinliğe son! Doğal yollarla bağırsaklarınızı temizleyebilirsiniz

Beyin ve bağırsak arasındaki ilişkinin önemi farkedildiğinden beri hepimiz bağırsak sağlığı hakkında daha dikkatli davranmaya başladık. Aslında çok iyi yaptık. Neden mi? Çünkü vücudun atık borusu olan bağırsaklarımızı ne kadar iyi temizleyebilirsek, toksik maddelerin bağırsak yüzeyinden emilmesini o kadar engellemiş oluyoruz.