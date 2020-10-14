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GeriSağlık Şişkinliğe son! Doğal yollarla bağırsaklarınızı temizleyebilirsiniz
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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Ingimage
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 18:34 | 

Şişkinliğe son! Doğal yollarla bağırsaklarınızı temizleyebilirsiniz

Şişkinlik, kabızlık veya diğer bağırsak bozukluklarından şikayet ediyorsanız bazı doğal çözümler işinize yarayabilir! Tüm bu sorunların önüne geçmek ve doğal bağırsak temizliği yapmak için bilmeniz gerekenleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Adanç sıraladı.

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Beyin ve bağırsak arasındaki ilişkinin önemi farkedildiğinden beri hepimiz bağırsak sağlığı hakkında daha dikkatli davranmaya başladık. Aslında çok iyi yaptık. Neden mi? Çünkü vücudun atık borusu olan bağırsaklarımızı ne kadar iyi temizleyebilirsek, toksik maddelerin bağırsak yüzeyinden emilmesini o kadar engellemiş oluyoruz.

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Ayrıca doğru besin tercihi ile bağırsak yüzeyini destekleyerek ve iyi bakterilerin sayısını artırarak, yararlı maddelerin emilimini hızlandırıyoruz.

3Bağırsakları temizlemeye yardımcı olan besinler
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Bağırsakları temizlemeye yardımcı olan besinler

Bağırsak sağlığı için düzenli saatlerde yemek yemek, gün içerisinde yeterli miktarda posalı (meyve, sebze ve tahıl) gıdalar tüketmek, iyi çiğneyerek yutmak, düzenli olarak probiyotik içeren gıdalar (kefir, yogurt, tarhana) kullanmak ve yeterli su içmek gerekir.

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Günde 8 bardak yani ortalama 2 litre su tüketimi bağırsak temizliğinin en doğal yöntemidir.

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Özellikle de sabah aç karnına, dişleri fırçaladıktan sonra içilen bir bardak su, bağırsak yüzeyinizi temizler ve sizi güne hazırlar.

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Kuru kayısı, kuru erik, kuru incir ve hurma gibi kuru meyveler içerdiği lif sayesinde bağırsak yüzeyinde kayganlık yaratır ve temizlik aşamasına katkıda bulunur.

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Kurubaklagil içeren çorbalar da yüksek miktarda lif içerdiği için bağırsak temizliğinde ilk sırada yer alır. Özellikle buğday, nohut, mercimek ve bulgur içerenler lif içeriği en yüksek olanlardır.

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Sofraların vazgeçilmezi salatalar öğün içerisinde dengeli posa alımını sağlar ve bağırsak hareketinizi artırır.

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Karabiber, kimyon, zerdeçal, biberiye ve kırmızı pul biber bağırsakların çalışma hızını artırır.

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Zengin lif yapısı sayesinde bağırsakları temizleyen diğer besin ise keçiboynuzudur.

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Hem bağırsak temizliği hem de şişkinlik için en etkili çaylardan birisi rezene çayıdır.

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Tüm yeşil yapraklı sebzeler lif kaynağıdır. Maydonoz lif içeriği en yüksek olan sebzelerden birisi olduğu için bağırsak temizliğinde baş tacıdır. Ayrıca vücuttaki fazla suyu atmaya yardımcı olur.

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Keten tohumu ve çörek otu da bağırsak yüzeyinde kayganlık yaratarak, tuvalete çıkma sıklığınızı artırır.

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Probiyotik kaynağı olan kefir, ev yapımı yoğurt, tarhana çorbası ve turşu da bağırsaklar için menüde olması gereken yiyecekler arasında yer alır.

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Doğal elma sirkesi ve bal da bağırsakları harekete geçirerek etkili bir bağırsak temizliğine katkı sunabilir.

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Bağırsak sağlığı için en önemli detaylardan birisi de yeterli hareket edebilmek… Hergün 20-30 dakika aralığında yapacağınız yürüyüş bağırsak hareketinize katkı sağlar.

17Şişkinlik sorunu olanlar için özel tarif
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Şişkinlik sorunu olanlar için özel tarif

Bağırsak tembelliği veya şişkinlik gibi problemler yaşıyorsanız aşağıdaki tarifi haftanın 2-3 günü açken tüketebilirsiniz.

• 1 avuç maydanoz
• 1 avuç ıspanak
• 1 adet yeşil elma
• 1 adet armut
• 1 ince dilim taze zencefil
• 1 su bardağı kefir
• 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 1 tatlı kaşığı keten tohumu

Tüm malzemeyi blenderdan geçirin ve hemen tüketmeye özen gösterin.

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