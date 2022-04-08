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Şeker yüklemesi nasıl yapılır? Hamilelikte şeker yükleme testi

#Hamilelik Şekeri#Gestasyonel Diyabet#Sağlık

Hamilelikte oluşabilecek yüksek kan şekeri, anne ve bebek açısından birtakım sorunlara neden olabilir. Bu yüzden gebelik şekerine karşı, hamileliğin belli bir döneminde şeker yüklemesi testi yapılır. Peki şeker yüklemesi nasıl yapılır? Şeker yükleme testi ne zaman yapılır? İşte hamilelikte şeker yükleme testi...

1/3Şeker yüklemesi nasıl yapılır Hamilelikte şeker yükleme testi

Gebelik şekeri (Gestasyonel diyabet) genelde geçici bir durum. Yiyeceklerden alınan karbonhidratlar sindirilerek şeker (glukoz) olarak kana geçer. Pankreas tarafından salgılanan insülin hormonu da besinlerden elde edilen glukozu hücre içine sokar. Böylece de kandaki şeker düzeyini dengede tutar. Fakat hamilelik sürecinde salgılanan hormonlar bu görevi zorlaştırarak kan şekerinin yükselmesine yol açar. Bu durum gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkabilir.

2/3Şeker yükleme testi ne zaman yapılır

Şeker yükleme testi ne zaman yapılır?

Şeker yüklemesi, gebelik süreci sağlıklı ve normal ilerliyorsa 24. ve 28. haftalarda yapılır. Bu testle gestasyonel diyabet riski araştırılır.

Ancak çok sık idrara çıkma, fazla su tüketimi ve hızlı kilo alma gibi diyabet belirtileri varsa şeker yükleme testi daha önceki haftalarda da yapılabilir.

3/3Şeker yükleme testi nasıl yapılır

Şeker yükleme testi nasıl yapılır?

İlk olarak kol veya parmaktan kan alınır. Daha sonra aç veya tok olarak anne adayına 50 gram glukoz içirilir ve 1 saat beklenir. Daha sonra kan şekerine bakılır. Eğer kan şekeri 140'ın altında gelirse normaldir. Ancak 140'ın üzerinde gelmesi durmunda tekrar belli ölçüde şeker yükleme testi uygulanır.

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#Hamilelik Şekeri#Gestasyonel Diyabet#Sağlık