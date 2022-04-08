Şeker yüklemesi nasıl yapılır? Hamilelikte şeker yükleme testi

Gebelik şekeri (Gestasyonel diyabet) genelde geçici bir durum. Yiyeceklerden alınan karbonhidratlar sindirilerek şeker (glukoz) olarak kana geçer. Pankreas tarafından salgılanan insülin hormonu da besinlerden elde edilen glukozu hücre içine sokar. Böylece de kandaki şeker düzeyini dengede tutar. Fakat hamilelik sürecinde salgılanan hormonlar bu görevi zorlaştırarak kan şekerinin yükselmesine yol açar. Bu durum gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkabilir.
Şeker yüklemesi, gebelik süreci sağlıklı ve normal ilerliyorsa 24. ve 28. haftalarda yapılır. Bu testle gestasyonel diyabet riski araştırılır.
Ancak çok sık idrara çıkma, fazla su tüketimi ve hızlı kilo alma gibi diyabet belirtileri varsa şeker yükleme testi daha önceki haftalarda da yapılabilir.
İlk olarak kol veya parmaktan kan alınır. Daha sonra aç veya tok olarak anne adayına 50 gram glukoz içirilir ve 1 saat beklenir. Daha sonra kan şekerine bakılır. Eğer kan şekeri 140'ın altında gelirse normaldir. Ancak 140'ın üzerinde gelmesi durmunda tekrar belli ölçüde şeker yükleme testi uygulanır.