Şeker yüklemesi nasıl yapılır? Hamilelikte şeker yükleme testi

Şeker yükleme testi ne zaman yapılır?

Şeker yüklemesi, gebelik süreci sağlıklı ve normal ilerliyorsa 24. ve 28. haftalarda yapılır. Bu testle gestasyonel diyabet riski araştırılır.



Ancak çok sık idrara çıkma, fazla su tüketimi ve hızlı kilo alma gibi diyabet belirtileri varsa şeker yükleme testi daha önceki haftalarda da yapılabilir.