Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? Sarımsak yutmanın saça ve cilde faydaları

Sarımsak yutarak daha hızlı kilo verebilirsiniz. Düzenli olarak sarımsak tüketildiğinde kilo verme süreciniz hızlanacaktır.



NOT: Sarımsak yutmak bazı kişilerde midede tahrişe ve yanmaya yol açabilir. Eğer gastrit ve reflü probleminiz varsa en fazla bir diş sarımsak yutmaya dikkat edin. Düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa sarımsak yutmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır.