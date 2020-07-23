Sağlıklı alışverişin sırları… Karnınız açken markete gitmeyin!

Mutfak alışverişinize gitmeden önce, mutlaka kendinize bir liste hazırlamalısınız. Bu listede dikkat etmemiz gerekenler arasında belki de en önemlisi mevsiminde meyve – sebze tüketme alışkanlığı kazanmak. Çünkü mevsiminde tüketeceğiniz meyve ve sebzelerin besin değeri daha yüksek olup, bağışıklık sistemimizi güçlendirmemizi sağlar. Bunun yanında mevsimindeki yiyecekler daha lezzetli ve ekonomiktir.