Sağlıklı alışverişin sırları… Karnınız açken markete gitmeyin!

Çeşit çeşit reyonlar, renkli paketler ile market rafları oldukça çekici geliyorken, sağlıklı alternatifleri nasıl seçeceğiz diye düşünüyorsanız, işte bu yazı tam da sizin için! Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir, sağlıklı market alışverişinin püf noktalarını sıraladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Market alışveriş listenizi hazırlarken, sağlıklı ve besin değeri yüksek besinleri tüketmeyi hedefleyin. Market alışverişinizi organize bir şekilde yapmak, size hem zaman kazandırır hem de sağlıklı alternatifleri tasarruflu bir şekilde almanıza yardımcı olur.
2
Abone Ol
Mutfak alışverişinize gitmeden önce, mutlaka kendinize bir liste hazırlamalısınız. Bu listede dikkat etmemiz gerekenler arasında belki de en önemlisi mevsiminde meyve – sebze tüketme alışkanlığı kazanmak. Çünkü mevsiminde tüketeceğiniz meyve ve sebzelerin besin değeri daha yüksek olup, bağışıklık sistemimizi güçlendirmemizi sağlar. Bunun yanında mevsimindeki yiyecekler daha lezzetli ve ekonomiktir.
3
Abone Ol
Haftalık yemek programını hazırlamak da listenizin öğelerini oluşturmada size yardımcı olacaktır. Bu sayede hangi gün hangi yemekleri hazırlayacağınızı da planlamış olursunuz. Farklı farklı meyve ve sebzeleri tüketmek farklı farklı vitamin ve mineralleri almanız için size yardımcı olacaktır.
4
Abone Ol
Düzenli market alışverişi yapmadığınızda dışarıdan paket yemek söylemek zorunda kalabilirsiniz. Bu sonucunda da daha çok fast food tüketimi ve kilo alımı da beraberinde gelecektir. Bunun yanında evde yemek pişirdiğiniz zaman kullandığınız malzemenin ve yağın kalitesinden de emin olacaksınız. Defalarda kullanılmış bir yağda pişen bir yemek, vücuda kanserojen etki de yaratacaktır.
5
Abone Ol
Alışverişe aç karna gitmek, normalde tüketmeyeceğiniz besinleri satın almanıza neden olabilir. Besin değeri yüksek yiyecekleri tercih etmek, daha sağlıklı olmanızı da sağlayacaktır. Yüksek kalorili atıştırmalıklar yerine kuru meyve ve kuru yemişler satın alabilirsiniz. Hatta sosyal medyada gördüğünüz sağlıklı atıştırmalıkları evde denemek, sağlıklı beslenmeye olan motivasyonunuzu arttırmanızı da sağlayacaktır.
6
Abone Ol
Şekerli ve gazlı içecekler reyonundan satın alacağınız her içeceği, vücudunuza alacağınız ek bir kalori faktörü olarak düşünebiliriz. Bunun alternatifi olarak da evde taze meyve ile tatlandıracağınız maden suyunu kullanabilirsiniz.