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Rüzgar gülü nasıl yapılır? Adım adım rüzgar gülü yapımı

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Rüzgar gülü, bahar ve yaz aylarında balkon ya da bahçelere farklı renk katmasının yanı sıra çocuklar için de eğlenceli bir aktivite. Peki rüzgar gülü nasıl yapılır? İşte adım adım rüzgar gülü yapımı...

1/4Rüzgar gülü nasıl yapılır Adım adım rüzgar gülü yapımı

Rüzgar gülü yapımı, çocukların sevdiğibir aktivite olmasının yanı sıra el becelerilerinin gelişmesine de katkıda bulunur. Ayırca balkon ve bahçe gibi mekanlara da bir hareket katıyor. Biz merak edenler için rüzgar gülü yapımını derledik. İşte detaylar...

2/4Malzemeler:

Malzemeler:

Kalem
Renkli kağıtlar
Makas
Delgeç
Pergel
Raptiye

3/4Rüzgar gülü nasıl yapılır

Rüzgar gülü nasıl yapılır?

İlk olarak kağıdın köşesini kıvırarak üçgen şekil oluşturun.

Arta kalan kısmı da keserek üçgeni ortadan ikiye katlayın.

Daha sonra oluşan kat yerinin 2/3'ünü kesin.

Kağıdı açarak aynı işlemi tekrar uygulayın. Diğer köşeleri de kesin.

Kestiğiniz parçaların sağ köşelerinde delgeç ile delik açın.

4/4Rüzgar gülü nasıl yapılır Adım adım rüzgar gülü yapımı

Kağıdın ortasını da pergel ya da iğne ile delin ve kalem ile deliği genişletin.

Pipetin ucunu da delin.

Kestiğiniz parçaları delikler aynı hizaya gelecek ve ortadaki delikle eşleşecek şekilde birleştirin.

Yine delikten raptiye geçirin ve arkasına pipet takın.

Son olarak pipetin çıkmasını engellemek için raptiyenin ucunu kıvırın.

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