Rüzgar gülü nasıl yapılır? Adım adım rüzgar gülü yapımı

Kağıdın ortasını da pergel ya da iğne ile delin ve kalem ile deliği genişletin.



Pipetin ucunu da delin.



Kestiğiniz parçaları delikler aynı hizaya gelecek ve ortadaki delikle eşleşecek şekilde birleştirin.



Yine delikten raptiye geçirin ve arkasına pipet takın.



Son olarak pipetin çıkmasını engellemek için raptiyenin ucunu kıvırın.