Rezene çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır? İşte rezene çayının faydaları

Rezene çayının faydaları nelerdir? Rezene çayının çeşitli yararları olduğunu, öksürüğe ve soğuk algınlığına iyi geldiğini belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, bu çayın faydalarını şöyle sıraladı:



C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken kalsiyum kemik yapısını güçlendiren bir mineraldir. Rezene çayı, laktasif etkisi ile kabızlığı önler. Her yaş için şifa olan rezene çayı, gaz ve şişkinlik ile kendini gösteren sancılı, hafif sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı faydalıdır. Soğuk algınlığındaki öksürüklerde, balgam söktürücü olarak kullanılabilmektedir.