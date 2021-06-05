Rezene çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır? İşte rezene çayının faydaları
Rezene, yemeklere farklı bir lezzet vermesi için kullanılıyor. Fakat çay olarak da tüketilebiliyor. Maydanoz familyasına ait olan bu bitki A ve C vitamini içeriyor. Peki rezene çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır? İşte rezene çayının faydaları...
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Rezene bitkisinin taze olarak yaprakları tüketilebileceği gibi tohumları da baharat olarak kullanılabiliyor. İçerisinde çeşitli vitaminleri barındıran bu bitkinin faydalarını Diyetisyen Gülhan Koca anlattı.
Rezenenin yararları
C vitamini, B vitaminleri, demir, potasyum ve lif açısından oldukça zengindir. Anti-enflamatuar ve spazm giderici özelliği bulunmaktadır. Sindirime yardımcıdır. Mide ve bağırsak problemlerine iyi gelmektedir. Kolesterolün düşmesine yardımcı olmaktadır. Antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
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Kanser ve karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerini hafifletir. Menstrüal krampların azalmasına yardımcıdır. Emziren annelerde sütün salgılanmasını artırır. Saçları güçlendirir. Saç dökülmelerini engeller.
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Rezene çayının faydaları nelerdir?
Rezene çayının çeşitli yararları olduğunu, öksürüğe ve soğuk algınlığına iyi geldiğini belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, bu çayın faydalarını şöyle sıraladı:
C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken kalsiyum kemik yapısını güçlendiren bir mineraldir. Rezene çayı, laktasif etkisi ile kabızlığı önler. Her yaş için şifa olan rezene çayı, gaz ve şişkinlik ile kendini gösteren sancılı, hafif sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı faydalıdır. Soğuk algınlığındaki öksürüklerde, balgam söktürücü olarak kullanılabilmektedir.
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Rezene çayı, üst solunum yolu rahatsızlıklarında ve hazmı kolaylaştırıcı, bebeklerde bilimsel adı kolik olan sebebi tam bilinmeyen veya gazdan olabilen sancılara karşı savaştığını ve emziren kadınlarda süt artırıcı özelliğe sahiptir. Ancak emzirme dönemindeki kadınlar uzmana danışmadan rezene ürünleri tüketmemelidir çünkü kan şekerini olumsuz olarak etkileyebilir. Ayrıca safra kesesi, böbrek ve karaciğer rahatsızlığı bulunanlara rezene çayı içmemelidirler.
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Rezene çayı nasıl yapılır?
Yapımı oldukça basit olan rezene çayını hazırlamak için yalnızca 2 çay kaşığı rezene tohumu ve 1 su bardağı su yeterli olacaktır.
Öncelikle rezene tohumlarını güzelce ezin. Kaynamış suya rezene tohumlarını ekleyin. Fincanın üzerini kapatın. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz. İçerken ağız yakmayan bir sıcaklıkta olmasına dikkat edin.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Tüketime başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.