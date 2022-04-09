Rambutan nedir, nerede yetişir? Rambutanın faydaları ve tüketimi

Rambutanın faydaları

-Serbest radikallerle savaşarak vücudu hastalıklardan koruyan rambutan tam bir antioksidan kaynağı.



- Lif açısından da zengin olan meyve kilo vermeye de yardımcı oluyor. Ayrıca sindirim sistemini destekliyor.



- A,C ve K vitaminleri açısından da oldukça zengin.