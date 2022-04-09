Rambutan nedir, nerede yetişir? Rambutanın faydaları ve tüketimi

Rambutan tropikal meyvelerden biri. Dış kabuğundaki saçaklarla dikkat çeken bu meyveye kelime anlamı 'saç' olan rambutana adı verilmiştir. Uzak Doğu'da 'Meyvelerin kralı' olarak bilinen rambutananıın tadı ise mayhoş bir seçenek sunuyor. Ülkemizde ise Antalya'da yetiştiriliyor.
-Serbest radikallerle savaşarak vücudu hastalıklardan koruyan rambutan tam bir antioksidan kaynağı.
- Lif açısından da zengin olan meyve kilo vermeye de yardımcı oluyor. Ayrıca sindirim sistemini destekliyor.
- A,C ve K vitaminleri açısından da oldukça zengin.
- 1 adedi yaklaşık 17 kaloridir. Düşük kalorili olduğu için diyet listelerinde de tercih edilebilir.
- Kan dolaşımını düzenler, hücre hasarlarının tedavisine de yardımcı olur.
- Rambutan, cilt için de iyi bir besin. Deri üzerinde meydana gelen hastalıklara iyi gelmesinin yanı sıra cilde parlaklık kazandırır.
Sert bir yapı da olan Rambutan meyvesinin çekirdeklerinin tüketilmesi önerilmez. Bu nedenler çekirdekleri ayrılarak tüketilmeli. Tek başına tüketilebileceği gibi tatlı ve salatalarda da tercih edilebilir.