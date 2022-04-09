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Rambutan nedir, nerede yetişir? Rambutanın faydaları ve tüketimi

#Rambutan Meyvesi#Rambutan Meyvesi Nasıl Tüketilir#Beslenme

Farklı bir görünümü olan rambutan, tropikal bir meyvedir. Tatlı-ekşi bir tadı olan bu meyve Uzak doğu ülkelerinde sık sık görülüyor. Peki rambutan nedir, nerede yetişir? İşte rambutanın faydaları ve tüketimi...

1/4Rambutan nedir

Rambutan nedir?

Rambutan tropikal meyvelerden biri. Dış kabuğundaki saçaklarla dikkat çeken bu meyveye kelime anlamı 'saç' olan rambutana adı verilmiştir. Uzak Doğu'da 'Meyvelerin kralı' olarak bilinen rambutananıın tadı ise mayhoş bir seçenek sunuyor. Ülkemizde ise Antalya'da yetiştiriliyor.

2/4Rambutanın faydaları

Rambutanın faydaları

-Serbest radikallerle savaşarak vücudu hastalıklardan koruyan rambutan tam bir antioksidan kaynağı.

- Lif açısından da zengin olan meyve kilo vermeye de yardımcı oluyor. Ayrıca sindirim sistemini destekliyor.

- A,C ve K vitaminleri açısından da oldukça zengin.

3/4Rambutan nedir, nerede yetişir Rambutanın faydaları ve tüketimi

- 1 adedi yaklaşık 17 kaloridir. Düşük kalorili olduğu için diyet listelerinde de tercih edilebilir.

- Kan dolaşımını düzenler, hücre hasarlarının tedavisine de yardımcı olur.

- Rambutan, cilt için de iyi bir besin. Deri üzerinde meydana gelen hastalıklara iyi gelmesinin yanı sıra cilde parlaklık kazandırır.

4/4Rambutan meyvesi nasıl tüketilir

Rambutan meyvesi nasıl tüketilir?

Sert bir yapı da olan Rambutan meyvesinin çekirdeklerinin tüketilmesi önerilmez. Bu nedenler çekirdekleri ayrılarak tüketilmeli. Tek başına tüketilebileceği gibi tatlı ve salatalarda da tercih edilebilir.

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#Rambutan Meyvesi#Rambutan Meyvesi Nasıl Tüketilir#Beslenme