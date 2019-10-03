Pratik yufka böreği tarifi

Eğer sadece 5-10 dakikanızı alacak enfes bir tarif arıyorsanız bu tarif tam size göre...

Vaktiniz olduğunda börekleri hazırlayıp dondurucuda muhafaza edebilir, arzu ettiğiniz zaman çıkarıp çözdürmeden pişirebilirsiniz. İster beş çayında yiyin isterseniz çocuğunuzun beslenme çantasına koyun.

Piştiğinde fotoğrafta da görüldüğü üzere milföy gibi kat kat ve çıtır çıtır oluyor ama onu böyle yapan lezzet sırları tarifimizde saklı. Sahurda da severek tüketebilirsiniz.

Şef Selma Mollaoğlu'nun tarifini uygulamak için kolları sıvayın.