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Hürriyet
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Nasil Yapilir

Pratik yufka böreği tarifi

Sizlerle çok ama çok pratik bir börek tarifi paylaşıyoruz.

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1
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Eğer sadece 5-10 dakikanızı alacak enfes bir tarif arıyorsanız bu tarif tam size göre...
Vaktiniz olduğunda börekleri hazırlayıp dondurucuda muhafaza edebilir, arzu ettiğiniz zaman çıkarıp çözdürmeden pişirebilirsiniz. İster beş çayında yiyin isterseniz çocuğunuzun beslenme çantasına koyun.
Piştiğinde fotoğrafta da görüldüğü üzere milföy gibi kat kat ve çıtır çıtır oluyor ama onu böyle yapan lezzet sırları tarifimizde saklı. Sahurda da severek tüketebilirsiniz.
Şef Selma Mollaoğlu'nun tarifini uygulamak için kolları sıvayın.

2Malzemeler:
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Malzemeler:


3 adet yufka

Sos malzemesi için:

1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kabartma tozu

İç malzemesi için:

1 parça beyaz peynir
1 tutam maydanoz

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Arzuya göre susam, çörek otu ya da haşhaş tohumu

3Hazırlanışı:
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Hazırlanışı:


Yufkayı tezgaha serin.

4
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Üzerine yeteri kadar sos malzemesinden sürün ve 2. yufkayı üzerine serin.

5
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Yine yeteri kadar sos malzemesini her yanına sürün ve 3. yufkayı da en üste serin.

6
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Sos malzemesini sürün.

7
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Karşılıklı kenarları içe katlayarak yuvarlak olan yufkaya kare şekli verin ve sos malzemesinin kalanını sürün.

8
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İnce kıyım doğranmış maydanozu peynir ile güzelce karıştırın.

9
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Bu karışımı yufkanın üzerine serpin.

10
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Zarf şekli verir gibi köşeleri karşılıklı olarak ortada birleştirin.

11
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4 adet büyük üçgen elde edin.

12
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Önce bu üçgenleri bıçakla kesiniz.

13
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Her bir üçgeni pizza dilimi keser gibi 4 eşit parçaya kesin ve 16 adet üçgen börek elde edin.
Börekleri buzdolabı poşetlerine yeterli sayıda düzgünce yerleştirin. Poşetlerin havasını alıp ağzını bağlayın. En az 1 gece dondurucuda bekletin.

14
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Pişireceğiniz zaman börekleri çözdürmeden yağlanmış fırın tepsisine sıralayın ve üstlerine yumurta sarısı sürün. Arzuya göre susam- çörek otu veya haşhaş tohumu serpin.

15
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Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üstleri kızarıncaya kadar pişirin ve sıcak servis yapın.

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