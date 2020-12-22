Pek çok kişide görülüyor! Bu besinler o hastalığı tetikliyor

İBS nelirtileri neler? İBS olan hastada görülen dışkılama alışkanlığındaki değişiklikler devamlı kabızlık, devamlı ishal veya bunların düzensiz aralıklarla değişimi şeklinde olabiliyor. En sık görülen ise, kabızlığın ön planda olduğu ve seyrek olarak geçici ishal dönemlerinin eşlik ettiği hali. Normal bir insanda dışkılama sayısı normal ve ağrısız olmak üzere haftada en az 3, günde en fazla 2 ya da 3 kez olarak kabul edilir. Karnın alt kısımlarında hissedilen ağrı ile birlikte dışkılama hissi gelmesi ve dışkılama sonrasında ağrının geçmesi, dışkılama sırasında aşırı ıkınmak zorunda kalmak, büyük abdestini yapacakmış gibi olduğu halde tuvalete gittiğinde yapamamak veya zorlanarak yapmak, dışkılamadan sonra tam olarak boşalamama hissi, dışkıda sümüksü madde (mukus) görülmesi İBS hastalarında en sık görülen belirtilerdir.