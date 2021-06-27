Mizofoni hastalığı nedir, neden olur? Mizofoni belirtileri ve tedavisi
Mizofoni hastalığı belirli seslere toleransın azalması sonucu ortaya çıkıyor. Hastalığın 9-12 yaş aralığında başladığını kaydeden uzmanlar, daha çok kadınlarda görüldüğüne de dikkat çekiyor. Peki Mizofoni hastalığı nedir, neden olur? Mizofoni belirtileri ve tedavisi...
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Misofoni, Yunanca’da nefret etmek ve ses kelimelerinin birleşimidir. Bu hastalığı olan kişiler, bazı seslerden rahatsızlık duyabiliyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Emrah Güleş, konu ile ilgili önemli bilgiler verdi.
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Mizofoni belirtileri nelerdir?
Mizofoni rahatsızlığı, “bazı seslerden rahatsızlık duymak” olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalıkta kişinin belirli seslere toleransı azalmış oluyor. Çiğneme, yutma, derin nefes alma, ağız şapırdatma, klavyede yazı yazma, parmakların masaya vurulması ve takırtılı sesler bu rahatsızlıkta en çok rahatsız eden seslerin başında geliyor. Bu gibi seslerin ortak özelliği genelde tekrar eden sesler olmasıdır. Mizofoni hastalarının bu seslere tepkisi genelde sinirlenme ya da huzursuzluk hissi şeklinde oluyor ve bu seslerden kaçınmaya ya da kaçmaya çalışıyorlar.
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Mizofoni neden olur?
Mizofoni hastalığının daha çok kadınlarda görülüyor. Hastalığın sebebi bilinmiyor ancak hem nörolojik hem de psikolojik bir bozukluk olarak değerlendiriliyor. Mizofoni ortalama olarak 9-12 yaşları arasında başlıyor. Yapılan çalışmalar, beynin bazı bölümlerinde aktivitenin daha fazla olduğu gösteriyor. Obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete bozukluğu ve tourette sendromunun mizofoni hastalarında sıklıkla beraber görülen hastalıklar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kulak çınlaması olan kişilerde de mizofoni çok görülüyor.
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Tedavisi
Mizofoni hastalığı için üstünde anlaşmaya varılmış bir tedavi yöntemi yoktur ancak bilişsel davranışçı terapi ve duyarsızlaştırma terapisi gibi terapi yöntemlerinin başarılı olabilir.