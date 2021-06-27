Mizofoni hastalığı nedir, neden olur? Mizofoni belirtileri ve tedavisi

Mizofoni neden olur? Mizofoni hastalığının daha çok kadınlarda görülüyor. Hastalığın sebebi bilinmiyor ancak hem nörolojik hem de psikolojik bir bozukluk olarak değerlendiriliyor. Mizofoni ortalama olarak 9-12 yaşları arasında başlıyor. Yapılan çalışmalar, beynin bazı bölümlerinde aktivitenin daha fazla olduğu gösteriyor. Obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete bozukluğu ve tourette sendromunun mizofoni hastalarında sıklıkla beraber görülen hastalıklar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kulak çınlaması olan kişilerde de mizofoni çok görülüyor.