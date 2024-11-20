Kontrolsüzce yiyor, doyduğunuzu fark etmiyor musunuz? Çözümü sofraya sevdiklerinizle birlikte oturmak olabilir

Şimdilerde pek çok kişi yoğun çalışma koşulları nedeniyle hazır yemeklere başvuruyor. Üstelik bu yemekler sofrada sohbet ederek değil, ekran karşısında bir şeyler izlenerek tüketiliyor. Elbette bu rutin, uzun bir günün yorgunluğunu geride bırakmaya yardımcı oluyor ancak bir şeyler eksik kalıyor.