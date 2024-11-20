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Kontrolsüzce yiyor, doyduğunuzu fark etmiyor musunuz? Çözümü sofraya sevdiklerinizle birlikte oturmak olabilir

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#Sağlık#Yaşam#Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 11:47

Günümüzde ekran karşısında tek başına yemek yemek oldukça yaygın bir durum haline geldi. Ancak araştırmalar aile üyeleriyle ve arkadaşlarla yemek yemenin aşırı yemeyi önlediğine ve kişiyi daha mutlu ettiğine işaret ediyor. İşte ayrıntılar...