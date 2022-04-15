Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri

Kompost nedir, nasıl yapılır? Evde kompost yapımı

#Kompost#Nasıl Yapılır#Kompost Nasıl Yapılır

Kompost yaparak evdeki gıda atıklarını kolay bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde gıdanın çöpe gitmesinin de önüne geçilebilir. Peki kompost nedir? Kompost nasıl yapılır? Evde kompost yapımı

1/4Kompost nedir, nasıl yapılır Evde kompost yapımı

Kompost yapmak, evdeki gıda atıklarını değerlendirme yöntemlerinden biri. Kompost, toprak için verimli. Toprağın su tutmasını ve verimi artırıyor. Peki kompost nedir? Kompost nasıl yapılır?

2/4Kompost nedir

Kompost nedir?

Kompost gıda atıklarının nemli ve oksijenli ortamda bekletilerek organik gübreye dönüşme işlemidir.

Kompost, bahçe, çiçek yetiştirme veya tarım için toprağın yapısını zenginleştirir. Toprağın su tutmasını ve verimi artırır. Ayrıca mutfaktaki gıda atıklarının da geri dönüşümüne yardımcı olur.

3/4Kompost nasıl yapılır

Kompost nasıl yapılır?

Komposta, sebze meyve kabukları ve artıkları, taze otlar ,çay atığı, yeşil yapraklar ve yumurta kabukları konur.

Karışımın çürüme işlemini hızlandırmak için su eklenebilir ama karışım çok ıslak olmamalı. Fazla su komposttaki mikroorganizmalar ölmesine neden olur.

4/4Kompost nedir, nasıl yapılır Evde kompost yapımı

Yağlı yiyecekler, çay ve kahve poşetleri ve plastikler komposta eklenmez.

Kompost ısı vermeyi bırakıp böceksiz, hoş kokulu bir hal aldığında hazır demektir. Elde edilen gübre toprağa eklenebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kompost#Nasıl Yapılır#Kompost Nasıl Yapılır