Kompost nedir, nasıl yapılır? Evde kompost yapımı

Kompost nedir?

Kompost gıda atıklarının nemli ve oksijenli ortamda bekletilerek organik gübreye dönüşme işlemidir.



Kompost, bahçe, çiçek yetiştirme veya tarım için toprağın yapısını zenginleştirir. Toprağın su tutmasını ve verimi artırır. Ayrıca mutfaktaki gıda atıklarının da geri dönüşümüne yardımcı olur.