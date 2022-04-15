Kompost nedir, nasıl yapılır? Evde kompost yapımı

Kompost yapmak, evdeki gıda atıklarını değerlendirme yöntemlerinden biri. Kompost, toprak için verimli. Toprağın su tutmasını ve verimi artırıyor. Peki kompost nedir? Kompost nasıl yapılır?
Kompost gıda atıklarının nemli ve oksijenli ortamda bekletilerek organik gübreye dönüşme işlemidir.
Kompost, bahçe, çiçek yetiştirme veya tarım için toprağın yapısını zenginleştirir. Toprağın su tutmasını ve verimi artırır. Ayrıca mutfaktaki gıda atıklarının da geri dönüşümüne yardımcı olur.
Komposta, sebze meyve kabukları ve artıkları, taze otlar ,çay atığı, yeşil yapraklar ve yumurta kabukları konur.
Karışımın çürüme işlemini hızlandırmak için su eklenebilir ama karışım çok ıslak olmamalı. Fazla su komposttaki mikroorganizmalar ölmesine neden olur.
Yağlı yiyecekler, çay ve kahve poşetleri ve plastikler komposta eklenmez.
Kompost ısı vermeyi bırakıp böceksiz, hoş kokulu bir hal aldığında hazır demektir. Elde edilen gübre toprağa eklenebilir.