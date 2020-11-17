MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri KOAH hastaları koronavirüse karşı nasıl korunmalı?
GeriSağlık KOAH hastaları koronavirüse karşı nasıl korunmalı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-Alamy
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 16:47 | 

KOAH hastaları koronavirüse karşı nasıl korunmalı?

Covid-19 enfeksiyonu akciğer komplikasyonlarının gelişme riskinin KOAH hastalarında sağlıklı bireylerden daha yüksek olduğunun çalışmalarda gösterildiğini ve bu nedenle pandemi sürecinde hastalanmamak için korunma önlemlerine uyumun çok önemli olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KOAH’ta gerek bronş duvarlarındaki koruyucu bariyerlerdeki yıkım, gerekse akciğer dokusundaki hasar kişiyi enfeksiyonlara daha açık kılıyor ve gelişen enfeksiyonların iyileşme süreci de daha uzun oluyor. Covid-19 çalışmalarında, KOAH varlığının koronavirüs enfeksiyonun daha ağır ve daha ölümcül seyri için önemli bir risk faktörü olduğu gösterildi. Çalışmalarda 45 yaş üzeri, sigara içen KOAH’lı hastalarda ölüm oranları yüzde 55-60 düzeyinde.

2KOAH hastaları korunma yöntemlerine eksiksiz uymalı
Abone Olgoogle-news

KOAH hastaları korunma yöntemlerine eksiksiz uymalı

KOAH hastalarının diğer sağlıklı bireyler için geçerli olan tüm korunma yöntemlerine eksiksiz uymaları gerektiğinin altını çizen Dr. Esra Sönmez, “Hastalarımızın çok mecbur olmadıkça evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri, ev dışına çıkma mecburiyetinde olan ev içi aile bireylerinin korunmaya özen göstermeleri ve eve döndüklerinde titizlikle ellerini sabunlamaları gerekiyor.

3
Abone Olgoogle-news

Tüm bireylerin sık sık ellerini antiseptiklerle ve yüzde 80 alkol içeren kolonyalar ile temizlemeleri bulaş riskini azaltmaktadır. Yakınlarımızla tokalaşma, sarılma, öpüşme tamamen bırakılmalı. Ev içi aile bireylerinde herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişirse iyileşene kadar hastadan uzak durmalı” dedi.

4Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine özen gösterilmeli
Abone Olgoogle-news

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine özen gösterilmeli

KOAH hastalarının, evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske kullanmaları ve kalabalıktan uzak durmaları gerektiğini hatırlatan Sönmez, “KOAH hastaları kişilerle güvenli mesafesini korumalı ve en kısa süre içinde en az insanla temas ederek eve dönmeli.

5
Abone Olgoogle-news

Sigara kullanmaya devam eden KOAH’lı hastalar bir an önce sigarayı bırakmalı. Enfeksiyonlarla savaşta bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemli; bu sebeple bağışıklığı artıran sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, düzenli ve yeterli uyku gibi temel unsurlara da dikkat edilmeli” önerisinde bulundu.

6KOAH ilaçları alevlenme sürecinde arttırılır
Abone Olgoogle-news

KOAH ilaçları alevlenme sürecinde arttırılır

KOAH’ta alevlenmenin tedavisinin temelini alevlenmeye sebep olan faktörün tedavisinin oluşturduğunu belirten Dr. Esra Sönmez, “KOAH alevlenmesinin sebebi Covid-19 enfeksiyonu ise koronavirüs tedavisi uygulanır. Bakteriyel bir ikincil enfeksiyon düşünülürse antibakteriyeller de tedaviye eklenir. KOAH ilaçları alevlenme sürecinde artırılır ve hastaya ihtiyacı olan oksijen, solunum desteği sağlanır” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi