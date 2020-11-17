KOAH hastaları koronavirüse karşı nasıl korunmalı?
Covid-19 enfeksiyonu akciğer komplikasyonlarının gelişme riskinin KOAH hastalarında sağlıklı bireylerden daha yüksek olduğunun çalışmalarda gösterildiğini ve bu nedenle pandemi sürecinde hastalanmamak için korunma önlemlerine uyumun çok önemli olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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KOAH’ta gerek bronş duvarlarındaki koruyucu bariyerlerdeki yıkım, gerekse akciğer dokusundaki hasar kişiyi enfeksiyonlara daha açık kılıyor ve gelişen enfeksiyonların iyileşme süreci de daha uzun oluyor. Covid-19 çalışmalarında, KOAH varlığının koronavirüs enfeksiyonun daha ağır ve daha ölümcül seyri için önemli bir risk faktörü olduğu gösterildi. Çalışmalarda 45 yaş üzeri, sigara içen KOAH’lı hastalarda ölüm oranları yüzde 55-60 düzeyinde.
KOAH hastalarının diğer sağlıklı bireyler için geçerli olan tüm korunma yöntemlerine eksiksiz uymaları gerektiğinin altını çizen Dr. Esra Sönmez, “Hastalarımızın çok mecbur olmadıkça evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri, ev dışına çıkma mecburiyetinde olan ev içi aile bireylerinin korunmaya özen göstermeleri ve eve döndüklerinde titizlikle ellerini sabunlamaları gerekiyor.
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Tüm bireylerin sık sık ellerini antiseptiklerle ve yüzde 80 alkol içeren kolonyalar ile temizlemeleri bulaş riskini azaltmaktadır. Yakınlarımızla tokalaşma, sarılma, öpüşme tamamen bırakılmalı. Ev içi aile bireylerinde herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişirse iyileşene kadar hastadan uzak durmalı” dedi.
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Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine özen gösterilmeli
KOAH hastalarının, evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske kullanmaları ve kalabalıktan uzak durmaları gerektiğini hatırlatan Sönmez, “KOAH hastaları kişilerle güvenli mesafesini korumalı ve en kısa süre içinde en az insanla temas ederek eve dönmeli.
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Sigara kullanmaya devam eden KOAH’lı hastalar bir an önce sigarayı bırakmalı. Enfeksiyonlarla savaşta bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemli; bu sebeple bağışıklığı artıran sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, düzenli ve yeterli uyku gibi temel unsurlara da dikkat edilmeli” önerisinde bulundu.
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KOAH ilaçları alevlenme sürecinde arttırılır
KOAH’ta alevlenmenin tedavisinin temelini alevlenmeye sebep olan faktörün tedavisinin oluşturduğunu belirten Dr. Esra Sönmez, “KOAH alevlenmesinin sebebi Covid-19 enfeksiyonu ise koronavirüs tedavisi uygulanır. Bakteriyel bir ikincil enfeksiyon düşünülürse antibakteriyeller de tedaviye eklenir. KOAH ilaçları alevlenme sürecinde artırılır ve hastaya ihtiyacı olan oksijen, solunum desteği sağlanır” dedi.