Kırtasiye ve ofis ihtiyaçlarınız Amazon'da!

Uzay Ofis Step Şef Koltuğu, Siyah Ergonomik yapı ve şık bir dizayna sahip olan ürün ortopedik olarak da kullanışlı. Çeşitli renklerde file kumaşı bulunan koltuğun boyun bölgesi için özel bir başlık yer almaktadır. Ayrıca fileli yapısıyla bel kısmında boşluğu alarak rahatça oturmanızı sağlar.