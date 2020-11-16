Kırtasiye ve ofis ihtiyaçlarınız Amazon'da!

Renklendirme ve kazıma teknikleri için uygun olan Staedtler Noris Clup Jumbo Yağlı Pastel Boya, bütün pürüzsüz yüzeylerde gayet iyi bir tutuculuk sağlıyor. Kırılmaya karşı dayanıklı olan ürün, özel küçük çocukların kullanımı için de uygun.
Çift taraflı çekimde sorunsuz kullanılabilen Copier Bond A4 Fotokopi Kağıdı, toner kullanımını azaltıyor. Her türlü fotokopi makinesine uygun olan kağıtlar, yazıcı ve faks makinelerinde de kullanılabiliyor.
Çizgili, düz baskılı ya da kareli seçenekleri bulunan defterin yaprakları, dikişli yapısı sayesinde kolay bir şekilde kopup düşmüyor. Sağlam bir yapıya sahip olan ürün, okulda kullanım için de oldukça uygun.
Ergonomik yapı ve şık bir dizayna sahip olan ürün ortopedik olarak da kullanışlı. Çeşitli renklerde file kumaşı bulunan koltuğun boyun bölgesi için özel bir başlık yer almaktadır. Ayrıca fileli yapısıyla bel kısmında boşluğu alarak rahatça oturmanızı sağlar.