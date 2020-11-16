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Hürriyet
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Alışveriş
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 10:37 | 

Kırtasiye ve ofis ihtiyaçlarınız Amazon'da!

Defterden boya setine, kalemden fotokopi kağıdına kadar gereken tüm kırtasiye ve ofis ürünlerini Amazon'da bulabilirsiniz.

Bu bir ilandır.

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Tüm kırtasiye ve ofis ihtiyaçlarınız için listemize bakmaya ne dersiniz?

2Staedtler Noris Clup Jumbo Yağlı Pastel Boya, 24lü
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Staedtler Noris Clup Jumbo Yağlı Pastel Boya, 24'lü

Renklendirme ve kazıma teknikleri için uygun olan Staedtler Noris Clup Jumbo Yağlı Pastel Boya, bütün pürüzsüz yüzeylerde gayet iyi bir tutuculuk sağlıyor. Kırılmaya karşı dayanıklı olan ürün, özel küçük çocukların kullanımı için de uygun.

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3Copier Bond A4 Fotokopi Kağıdı, 500 Yaprak
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Copier Bond A4 Fotokopi Kağıdı, 500 Yaprak

Çift taraflı çekimde sorunsuz kullanılabilen Copier Bond A4 Fotokopi Kağıdı, toner kullanımını azaltıyor. Her türlü fotokopi makinesine uygun olan kağıtlar, yazıcı ve faks makinelerinde de kullanılabiliyor.

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4Creatiket Çarpım Tablosu Etiketi
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Creatiket Çarpım Tablosu Etiketi

Kabartmalı dokusu ve parlak renklere sahip olan Creatiket Çarpım Tablosu Etiketi, çocuğunuzun çarpım tablosunu öğrenmesine yardımcı olabilir.

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5rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, 0,7 mm, Siyah
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rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, 0,7 mm, Siyah

Renkli seçenekleri bulunan rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, sabit uç manşonu sayesinde kırılmaları önler. Ayrıca ürünün hafif plastik gövdesi, rahat bir şekilde çizim yapmanıza da olanak tanıyor.

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6Artdeco Ebru Başlangıç Seti
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Artdeco Ebru Başlangıç Seti

Ebru sanatına yeni başlayanlar için oldukça uygun bir başlangıç seti. 8 rengin yer aldığı Artdeco Ebru Başlangıç Set ile dilediğiniz gibi ebru yapmaya başlayabilirsiniz.

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7Meteksan A5 Not Defteri, 48 Yaprak
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Meteksan A5 Not Defteri, 48 Yaprak

Çizgili, düz baskılı ya da kareli seçenekleri bulunan defterin yaprakları, dikişli yapısı sayesinde kolay bir şekilde kopup düşmüyor. Sağlam bir yapıya sahip olan ürün, okulda kullanım için de oldukça uygun.

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8Uzay Ofis Step Şef Koltuğu, Siyah
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Uzay Ofis Step Şef Koltuğu, Siyah

Ergonomik yapı ve şık bir dizayna sahip olan ürün ortopedik olarak da kullanışlı. Çeşitli renklerde file kumaşı bulunan koltuğun boyun bölgesi için özel bir başlık yer almaktadır. Ayrıca fileli yapısıyla bel kısmında boşluğu alarak rahatça oturmanızı sağlar.

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